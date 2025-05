Nữ cảnh sát giao thông trẻ tận tâm với công việc

Với những đóng góp, cống hiến của mình, trong nhiều năm liền, Đại úy Thúy đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được nhận Giấy khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, UBND TP.Vũng Tàu. Vinh dự hơn, năm 2024, chị là một trong 61 gương thanh niên CSGT tiêu biểu được Cục CSGT (Bộ Công an) tuyên dương. Mới đây, ngày 24/4, Đại úy Thúy được Công an tỉnh tôn vinh là một trong 10 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn tỉnh.