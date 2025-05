Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Phú Mỹ

Sáng 9/5, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã làm việc tại TP.Phú Mỹ về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thành viên đoàn kiểm tra việc bảo quản thực phẩm tại Trường MN Lan Anh Ischool.

Từ ngày 15/4 đến nay, trong khuôn khổ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025, thành phố đã kiểm tra 135 cơ sở kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể. Hầu hết các đơn vị đều chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên, trong tháng 4, địa phương ghi nhận 1 vụ ngộ độc do ăn so biển khiến 2 người mắc, không có ca tử vong.

Trong ngày 9/5, đoàn đã kiểm tra bếp ăn Trường Mầm non Lan Anh Ischool và quán mì cay Seoul. Các cơ sở đều đảm bảo điều kiện pháp lý, hồ sơ hành chính đầy đủ, không gian bếp sạch sẽ, nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, nhân viên mang đồ bảo hộ đúng quy định.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM