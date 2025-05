Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Chí Tình, Phó Giám đốc Sở Y tế về nội dung này.

● Phóng viên: Thưa ông, là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngành y tế đã và đang triển khai những chương trình, hoạt động gì nhằm bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, đặc biệt là các em ở vùng xa, hoàn cảnh khó khăn?

- Ông Bùi Chí Tình: Toàn tỉnh hiện có 267.831 trẻ em, trong đó hơn 2.300 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 4.200 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được lãnh đạo tỉnh đặc biệt chú trọng quan tâm chỉ đạo. Theo đó, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền của trẻ em được thực hiện đầy đủ.

Từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã triển khai nhiều hoạt động, như: tổ chức tập huấn công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em; phòng, chống đuối nước cho gần 1.000 phụ huynh, GV và HS; kết nối hỗ trợ 360 triệu đồng giúp trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ bị bệnh tim; thăm, tặng quà cho 450 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại cộng đồng và trong các cơ sở bảo trợ xã hội, kinh phí 135 triệu đồng; can thiệp hỗ trợ 9 trường hợp trẻ bị xâm hại…

Trẻ em Châu Đức vui chơi tại sân chơi hè do ĐVTN huyện tổ chức.

● Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 là “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, cao điểm thực hiện từ ngày 1/6 đến 30/6. Đề nghị ông cho biết, những nội dung trọng tâm của Tháng hành động được triển khai trên địa bàn tỉnh?

- Trên cơ sở Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 23/5/2025 của UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm như: tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em nhất là đuối nước.

Bên cạnh đó, vận động nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc trẻ em như: tổ chức trao tặng quà Tết thiếu nhi 1/6; tổ chức “Gian hàng 0 đồng cho trẻ em nghèo”; thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi. Qua đó, hướng tới mục tiêu tổ chức một kỳ nghỉ hè an toàn- lành mạnh cho các em.

● Nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học tập căng thẳng. Thế nhưng đây cũng là thời điểm các bậc phụ huynh, mỗi gia đình canh cánh nỗi lo về sự an toàn của trẻ trong kỳ nghỉ dài ngày. Các cấp, ngành, gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay để trẻ có một kỳ nghỉ ý nghĩa, an toàn, bổ ích ra sao, thưa ông?

- Kỳ nghỉ hè không chỉ là thời gian để các em nghỉ ngơi, đây còn là cơ hội để trẻ khám phá, học hỏi và phát triển những kỹ năng mềm cần thiết. Tuy nhiên, những năm qua, theo báo cáo của các địa phương về tình hình tai nạn thương tích trẻ em thường tăng cao trong dịp các em nghỉ hè, đặc biệt là tai nạn đuối nước.

Vì vậy, việc bảo đảm một kỳ nghỉ hè an toàn, ý nghĩa và bổ ích cho các em là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong đó, gia đình đóng vai trò then chốt, cha mẹ cần quan tâm, có biện pháp quản lý, hướng dẫn các con tham gia các hoạt động kỹ năng, năng khiếu và kiểm soát thời gian cũng như nội dung các con sử dụng, khai thác thông tin trên môi trường mạng. Địa phương, nhà trường, các đoàn thể tổ chức các sân chơi hè, CLB ngoại khóa hoặc các hoạt động tình nguyện giúp trẻ phát triển kỹ năng mềm, tinh thần trách nhiệm. Các cấp, ngành cần ưu tiên hàng đầu xây dựng môi trường an toàn cho trẻ.

● Trân trọng cảm ơn ông!

DIỄM QUỲNH (Thực hiện)