Một số trường THPT vốn dẫn đầu về điểm chuẩn tuyển sinh nay lại có số lượng thí sinh đăng ký thấp hơn; khoảng 2.000 HS không đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Đây là những thông tin đáng chú ý trong kết quả đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 lần 1 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Giáo dục nghề nghiệp (Sở GD-ĐT) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu để phân tích rõ hơn về vấn đề này.

● Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả đăng ký tuyển sinh lớp 10 mà Sở GD-ĐT vừa công bố?

- Ông Nguyễn Ngọc Trung: Từ số liệu thí sinh đăng ký vào từng trường, có thể thấy kết quả đăng ký lần 1 khá phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, một số trường vốn nhiều năm dẫn đầu về điểm chuẩn tuyển sinh hiện có lượng thí sinh đăng ký thấp hơn so với các năm trước. Đơn cử như Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa), THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, năm học này, toàn tỉnh có gần 15.600 HS lớp 9 nhưng chỉ có 13.700 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy, có gần 2.000 HS không tham gia kỳ thi này.

● Vậy đâu là nguyên nhân khiến các trường có điểm chuẩn cao lại có số lượng thí sinh đăng ký khiêm tốn, phải chăng phụ huynh và HS đang có xu hướng chọn giải pháp an toàn, thưa ông?

- Đúng vậy, không ít HS và phụ huynh chọn giải pháp an toàn: không đăng ký vào những trường có điểm chuẩn cao mà chọn các trường có điểm chuẩn thấp hơn, với mong muốn chắc chắn có suất vào lớp 10 công lập.

Tâm lý này xuất phát từ việc kỳ thi tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi về cấu trúc đề thi và cách tính điểm xét tuyển. Bên cạnh đó, kết quả các đợt thi thử không cao khiến phụ huynh và HS càng thêm lo lắng.

Một nguyên nhân khác là chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của tất cả các trường đều thấp hơn so với năm học trước, khiến nhiều phụ huynh hiểu nhầm rằng cơ hội vào lớp 10 công lập đang thu hẹp.

Tuy nhiên, thực tế thì năm nay tỷ lệ HS được vào lớp 10 công lập lại cao hơn. Toàn tỉnh có gần 15.600 HS lớp 9, giảm gần 4.000 em so với năm trước, trong khi tỷ lệ tuyển sinh vào công lập lại tăng lên khoảng 80%, tăng khoảng 12% so với năm học trước. Do đó, dù chỉ tiêu mỗi trường có giảm, nhưng nhìn tổng thể thì cơ hội vào công lập lại rộng mở hơn.

Ngoài ra, chất lượng giáo dục của các trường THPT ngày càng được nâng lên, khoảng cách giữa các trường đang dần thu hẹp. Điều này giúp HS có thêm lựa chọn, thay vì tập trung đăng ký vào một vài trường nổi bật như trước đây.

Học sinh lớp 9 trên địa bàn TP.Vũng Tàu tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục tại Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp.

● Còn con số gần 2.000 HS không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 thì sao, thưa ông?

- Đây không phải là điều bất thường. Năm học nào cũng có khoảng 2.000 HS lớp 9 không dự thi vào lớp 10 công lập. Các em thường chọn những hướng đi khác như: đăng ký vào các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), học tại các trường THPT ngoài công lập hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp...

Sở GD-ĐT đã yêu cầu phòng GD-ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các trường THCS rà soát kỹ từng trường hợp để nắm rõ nguyên nhân HS không đăng ký dự thi, từ đó kịp thời định hướng, tư vấn, hỗ trợ nếu cần thiết.

Theo số liệu rà soát đến thời điểm hiện tại, khoảng một nửa số HS không dự thi đã chọn học tại các trung tâm GDTX.

● Hiện tại, HS đang trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký dự thi. Ông có lời khuyên nào dành cho các em?

- Sở GD-ĐT đã yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền để HS và phụ huynh nắm rõ thông tin về việc tăng tỷ lệ vào lớp 10 công lập toàn tỉnh, qua đó giảm bớt lo lắng về tỷ lệ chọi.

Các em HS nên căn cứ vào kết quả học tập trên lớp, kết quả các kỳ thi thử, điểm chuẩn các năm trước, tổ hợp môn học của từng trường cũng như sở thích, năng lực bản thân để lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Các em vẫn còn thời gian điều chỉnh nguyện vọng cho đến 11h30 ngày 17/5.

● Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

KHÁNH CHI (Thực hiện)