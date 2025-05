Công điện của Thủ tướng về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 58/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng.

Công điện nêu rõ: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đặc biệt hơn các năm trước. Đây là năm đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới; được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi trong sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra; số lượng thí sinh nhiều hơn; tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Trong khi đó, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi ngày càng tinh vi, phức tạp.

Để tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp an toàn, nghiêm túc, chu đáo, thông suốt, khách quan, bảo đảm độ tin cậy, tạo sự đồng thuận cao của xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 7/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025; đề cao trách nhiệm, sâu sát trong chỉ đạo, cụ thể kỹ lưỡng trong tổ chức, thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, các gia đình và các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn. Ban hành kế hoạch thực hiện tại địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" gắn với lộ trình cả nước thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, phải chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức có liên quan trên địa bàn tham gia phối hợp hiệu quả với ngành Giáo dục chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết, có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường, không để xảy ra bất kỳ khâu nào của Kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp mà không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và không có người chịu trách nhiệm.

Chỉ đạo Thanh tra tỉnh khẩn trương xây dựng phương án thanh tra, kiểm tra ở tất cả các khâu, các bước, nhất là khâu phân công trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia; lưu ý bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp.

Học sinh Trường THPT Vũng Tàu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát các văn bản chỉ đạo, hoạt động tổ chức Kỳ thi để có hướng dẫn cụ thể, chi tiết đối với các địa phương, các cơ sở giáo dục bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả đối với tất cả các khâu, các công việc trong suốt quá trình tổ chức. Theo dõi sát, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các địa phương các vấn đề phát sinh trong Kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp.

Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có phương án kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức; trong đó tập trung vào những khâu tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, gian lận, mất an toàn trong Kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp. Rà soát kỹ các khâu, các bước, các công việc, nội dung trong công tác đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 bảo đảm tuyệt đối chính xác, an toàn, có độ phân hóa phù hợp.

Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm tốt công tác truyền thông với tinh thần thông tin đúng, đầy đủ, khách quan, kịp thời để phụ huynh, học sinh và toàn xã hội hiểu rõ và đồng thuận cao trong tổ chức Kỳ thi.

Bộ Công an xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức Kỳ thi bảo đảm an ninh, an toàn, nhất quán, thông suốt từ trung ương đến địa phương; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Kỳ thi.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương, cơ quan liên quan về công tác kiểm tra bảo đảm đúng quy định, tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi.

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch, phương án và có hướng dẫn cụ thể trong việc phối hợp tổ chức Kỳ thi bảo đảm sự nhất quán, thông suốt từ trung ương đến địa phương trong công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tổ chức Kỳ thi…

Tin, ảnh: KHÁNH CHI