Chiều 29/5, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN) đã có công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành liên quan, ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo tác động của mưa lớn trong những ngày tới có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, mưa lũ trên địa bàn để thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Đồng thời, rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ ngập, lụt, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp để khơi thông hạn chế ngập lụt do mưa lớn gây ra; chủ động các biện pháp tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại do mưa, lũ...

ĐÔNG HIẾU