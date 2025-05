Chỉ ra những tồn tại, hạn chế về an toàn vệ sinh lao động

Sáng 13/5, tại TP.Vũng Tàu, Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo chủ đề “Công đoàn tham gia nhận diện, đánh giá nguy cơ, rủi ro và chủ động đề xuất các giải pháp bảo vệ an toàn vệ sinh lao động”.

Gần 70 đại biểu đại diện LĐLĐ của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025; là cơ hội để nhìn nhận sâu sắc thực trạng, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Đặc biệt là tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm nâng cao vai trò chủ động của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, nội dung nhận diện, đánh giá nguy cơ, rủi ro và chủ động đề xuất các giải pháp là một trong các giải pháp gốc để để xây dựng một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu tăng cường trao đổi, tranh luận, đề xuất các sáng kiến từ kinh nghiệm thực tiễn để hội thảo thành công, đáp ứng nhu cầu triển khai công tác bảo vệ an toàn vệ sinh lao động thời gian tới.

Tại hội thảo, đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam đã trình bày các báo cáo: đánh giá công tác vệ sinh lao động của cơ quan quản lý Nhà nước, khuyến nghị đối với tổ chức công đoàn trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; một số khuyến nghị cho tổ chức công đoàn trong việc nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng tham luận chia sẻ kinh nghiệm về một số giải pháp triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN