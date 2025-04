Vui vì giúp được người khó khăn

Ông Tống Nam Sơn, Trưởng Ban công tác Mặt trận (CTMT) KP.1, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu đã nói như vậy khi chia sẻ về những việc làm thiết thực của ông, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Tống Nam Sơn trao tiền hỗ trợ bà Nguyễn Thị Hải, ở KP1, phường Thắng Nhất.

Đồng hành cùng người khó khăn

Đã thành lệ, tháng nào cũng vậy, ông Tống Nam Sơn lại trích 2 triệu đồng để hỗ trợ 4 trường hợp khó khăn trên địa bàn phường Thắng Nhất (500.000 đồng/trường hợp/tháng).

Nhận số tiền hỗ trợ từ ông Sơn, ông Hồ Văn Bé (số 2/5, Ngư Nghiệp, phường Thắng Nhất) rất xúc động. Ông Bé gần 70 tuổi, sức khỏe yếu do ảnh hưởng bệnh tim, tiểu đường, huyết áp. Các con ông là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, nên cha bệnh cũng chỉ giúp được phần nào. Được ông Sơn “đỡ đầu” hàng tháng, ông Bé mừng lắm. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Số tiền này giúp tôi chi phí lấy thuốc điều trị bệnh”, ông Bé nói.

Ông Sơn đứng cạnh vỗ nhẹ vai ông Bé, động viên: “Bác cố gắng nhé, chịu khó vận động nhẹ nhàng, uống thuốc đều để sức khỏe tốt hơn mỗi ngày”.

KP.1, phường Thắng Nhất có gần 500 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu thường trú. Người dân phần lớn làm công việc buôn bán nhỏ, đi biển, công nhân… Nhiều người thu nhập bấp bênh, đời sống còn vất vả. Làm Trưởng Ban CTMT suốt 14 năm qua, không chỉ tích cực vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của địa phương, ông Sơn chịu khó sâu sát cơ sở, hiểu từng hoàn cảnh, kịp thời chia sẻ, động viên giúp người khác vượt qua khó khăn. Và việc hàng tháng trích một khoản từ tiền cá nhân của mình để giúp đỡ người khó khăn đã trở thành “bình thường” đối với ông.

Là Trưởng Ban CTMT, ông Tống Nam Sơn tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của địa phương, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dịp lễ, Tết, ông Sơn luôn đồng hành cùng UBMTTQ Việt Nam phường, vận động các đơn vị, cá nhân hỗ trợ trao hơn 400 phần quà (trị giá trên 300 triệu đồng) cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ hàng tháng cho hộ vừa thoát nghèo trên địa bàn... Qua đó, cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu

Thuận vợ thuận chồng

Ông Sơn còn là thành viên tích cực của các bếp ăn từ thiện trên địa bàn tỉnh. Ông cùng vợ-bà Đỗ Thị Hằng Nga và nhóm Sen Hồng đóng góp, tham gia nấu ăn phục vụ các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Vũng Tàu, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Tâm thần hoặc các cơ sở chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật.

Kể về cơ duyên đến với công việc thiện nguyện, ông Sơn cho hay, từ năm 2012 đến nay, khi vợ ông và nhóm bạn tổ chức nấu ăn, giúp đỡ người yếu thế, ông thấy ý nghĩa nên cùng tham gia. Hàng tháng, các thành viên trong nhóm đóng góp 500.000 đồng/người, tổ chức nấu từ 100-400 suất ăn “0 đồng” phục vụ bệnh nhân, người già, trẻ em. Hoạt động thầm lặng, nhưng đều đặn, dần dần, nhiều người thân, bạn bè của ông Sơn cũng biết tới, ủng hộ tiền mặt để nhóm hoạt động hiệu quả hơn, tạo sức lan tỏa tốt hơn.

Ông Sơn chia sẻ, những việc làm của ông nhận được sự ủng hộ của người thân, bạn bè, nên dù thêm bận rộn, vất vả, nhưng ông luôn vui, mỗi khi nhận được nụ cười cảm ơn của người ông giúp đỡ, ông lại quên hết sự vất vả ấy, để tiếp tục với công tác thiện nguyện.

“Mỗi lần giúp đỡ được ai đó, tôi lại thấy vui và hạnh phúc, thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Giúp đỡ người khác, trao đi yêu thương, sự sẻ chia thì niềm vui sẽ đến với mình”, ông Sơn bày tỏ.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH