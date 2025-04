Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trong tháng thanh niên, tuổi trẻ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân. Đồng thời, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xem video: