Tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu tri ân tiếp bước cha anh

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1975-2025), tối 28/4, tại các địa chỉ đỏ, Đài tưởng niệm, Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tuổi trẻ các địa phương đồng loạt tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân - Tiếp bước cha anh”.

Đoàn viên thanh niên TP. Bà Rịa thắp nến tri ân, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Long Đất, Huyện Đoàn Long Đất tổ chức Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”. Lãnh đạo huyện Long Đất, các chiến sĩ Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Phước Hải, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Đoàn thanh niên Tiểu đoàn Tên lửa 59, Đại đội Công binh 46, Đại đội Pháo binh 38, Trạm Ra đa 2511 và hơn 400 ĐVTN, học sinh trên toàn huyện đã tham gia.

Tiết mục sân khấu hóa ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của thế hệ cha ông huyện Long Đất được trình diễn tại chương trình.

Chương trình còn diễn ra các hoạt động: Sân khấu hóa ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, Nhân dân huyện Long Đất qua 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ.

Đoàn viên thanh niên huyện Long Đất thắp nén nhang thơm trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm các AHLS, các đại biểu, ĐVTN đã thắp nhang trên hơn 2 ngàn phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang.

Tại Tượng đài chiến thắng Bình Giã, 100 ĐVTN đã dâng hương, dâng hoa, xếp nến theo biểu tượng 50 năm non sông liền 1 dải do Huyện Đoàn Châu Đức tổ chức. Tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện, Đoàn các cấp đồng loạt tổ chức hoạt động thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm các AHLS đã anh dũng hi sinh vì độc lập dân tộc.

Đoàn viên thanh niên huyện Châu Đức dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình độc lập của dân tộc.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức chương trình “Tri ân các Anh hùng liệt sĩ”, dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm.

Tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ TP. Phú Mỹ, Thành Đoàn Phú Mỹ tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tưởng niệm các AHLS. Hơn 100 cán bộ Đoàn, hội viên, giáo viên Tổng phụ trách Đội đã tham gia.

Tuổi trẻ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại "địa chỉ đỏ" trên toàn tỉnh.

Tin, ảnh: MAI NGỌC