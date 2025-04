Sẵn sàng tổ chức thi IELTS hoàn toàn trên máy tính

Thời điểm này, Hội đồng Anh và IDP đã chấm dứt hoàn toàn việc thi IELTS trên giấy tại Việt Nam để chuyển sang hình thức thi trên máy tính. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 trung tâm ngoại ngữ được ủy quyền tổ chức thi IELTS là Kỳ Nguyên - Premier Vietnam và Hanex English Academy đã sẵn sàng mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Phòng thi IELTS trên máy tính tại HANEX.

Những phòng thi IELTS chuẩn quốc tế

Đến thời điểm này, chỉ có 2 đơn vị được Bộ GD-ĐT chính thức cấp phép tổ chức thi chứng chỉ IELTS ngay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là Kỳ Nguyên - Premier Vietnam và Hanex English Academy.

Bà Lê Thị Hiền, Trưởng phòng Quốc Tế, Quản lý kỳ thi IELTS tại Kỳ Nguyên - Premier Vietnam cho hay, tại Kỳ Nguyên, phòng thi IELTS trên máy tính được trang bị thiết bị hiện đại, với nhiều máy tính cấu hình cao, màn hình tràn viền, có tai nghe và bàn phím chống ồn, không gian cách âm, ánh sáng và âm thanh đạt chuẩn, tạo môi trường thi tối ưu nhất cho thí sinh. Đây cũng là nơi đầu tiên và duy nhất trên địa bàn tỉnh được Hội đồng Anh ủy quyền, cam kết chất lượng thi chuẩn quốc tế và đáp ứng các yêu cầu từ Bộ GD-ĐT. Mỗi ngày, Kỳ Nguyên có thể tổ chức tới 3 ca thi. Nhân sự tổ chức thi là của Hội đồng Anh, đã được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn tổ chức thi IELTS.

Ngoài ra, Kỳ Nguyên - Premier Vietnam còn đầu tư 1 phòng thi thử IELTS 4 kỹ năng trên máy tính, nhằm hỗ trợ thí sinh tự tin hơn khi làm bài thi trên máy tính thời gian dài.

Bà Lê Thị Hiền khẳng định: “Với kinh nghiệm tổ chức thi IELTS trong suốt 10 năm qua, Kỳ Nguyên - Premier Vietnam tự tin có thể mang tới cho thí sinh trải nghiệm thi chuẩn 5 sao với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm”.

Thí sinh trải nghiệm thi IELTS trên máy tại Kỳ Nguyên - Premier Vietnam.

Là đối tác Bạch kim xuất sắc khu vực Đông Nam Á của IDP, từ ngày 8/3/2023, Hanex đã chính thức được Bộ GD-ĐT cấp phép liên kết tổ chức thi IELTS với cả hai hình thức trên máy và trên giấy cùng với IDP Việt Nam tại địa điểm số 85 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu. Hanex cũng là đơn vị đầu tiên được cấp phép phòng thi máy tính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Lê Thị Lan Anh, Giám đốc Học thuật của Hanex cho biết, từ đầu năm 2023, Hanex đã xây dựng và trang bị một phòng Lab với 24 máy tính hiện đại, cấu hình mạnh, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ GD-ĐT cũng như các tiêu chuẩn quốc tế của IDP. Thời gian qua, số lượng thí sinh đăng ký thi IELTS trên máy tính tăng dần. Tính tới tháng 3/2025 đã chiếm gần 50% trên tổng số lượng thí sinh đăng ký thi IELTS tại Hanex.

“Hanex thường xuyên tổ chức các buổi thi thử trên máy hàng tháng cho cả thí sinh theo học tại trung tâm và thí sinh tự do. Đây là cơ hội quý báu giúp các em làm quen với giao diện và môi trường thi, rút kinh nghiệm và điều chỉnh chiến lược làm bài trước kỳ thi chính thức”, bà Lan Anh nói.

Phòng thi IELTS trên máy tính tại HANEX.

Ưu thế vượt trội của hình thức thi trên máy

Theo bà Lê Thị Lan Anh, hình thức thi IELTS trên máy tính có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với thi trên giấy. Trước hết, về thời gian nhận kết quả, thí sinh dự thi trên máy nhận kết quả chỉ trong 2-3 ngày, nhanh hơn rất nhiều so với khoảng 13 ngày của hình thức thi giấy. Điều này giúp các thí sinh sớm có định hướng cho kế hoạch học tập hay xin việc.

Bên cạnh đó, phải kể đến giao diện thân thiện và linh hoạt của hình thức thi trên máy. Màn hình hiển thị rõ ràng với các chức năng hỗ trợ như highlight, ghi chú và đánh dấu các phần quan trọng. Ví dụ, trong phần thi bài Đọc - Reading, màn hình được chia làm 2, bên trái là đoạn văn và bên phải là câu hỏi và phần trả lời, cùng với các chức năng như highlight đoạn văn bản và ghi chú giúp thí sinh tối ưu phần quan trọng cần tập trung.

Ngoài ra, phần thi Writing trên máy cho phép ghi chú, chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc bài viết một cách linh hoạt, giảm bớt khó khăn so với việc sửa bài viết trên giấy. Với trải nghiệm Listening, việc sử dụng tai nghe cá nhân với khả năng điều chỉnh âm lượng giúp thí sinh nghe rõ ràng hơn từng chi tiết, tập trung tốt vào từng câu hỏi mà không bị “nhiễu” bởi các yếu tố bên ngoài. Không chỉ vậy, hình thức thi IELTS trên máy sẽ thi 4 kỹ năng cùng 1 ngày tại 1 địa điểm giúp cho thí sinh thuận tiện trong việc sắp xếp lịch trình, tiết kiệm thời gian đi lại.

Đồng quan điểm, bà Lê Thị Hiền, đại diện Kỳ Nguyên - Premier Vietnam cho biết thêm, giao diện thi IELTS trên máy có thêm đồng hồ đếm ngược giúp thí sinh chủ động kiểm soát thời gian làm bài. Bộ đếm từ tự động trong phần Writing giúp thí sinh biết được số từ đã viết mà không cần đếm thủ công. Bài thi trên máy cũng giúp thí sinh tránh bị trừ điểm do chữ viết khó đọc (đặc biệt trong Writing), không có nguy cơ mất điểm do điền sai mặt phiếu trả lời, và hạn chế sai chính tả hơn so với bài thi trên giấy…

Thí sinh trải nghiệm thi IELTS trên máy tại Kỳ Nguyên - Premier Vietnam.

“Chiến lược” làm bài thi IELTS trên máy

Với hình thức thi IELTS trên máy tính, đại diện Kỳ Nguyên - Premier Vietnam cho rằng, thí sinh cần có chiến lược làm bài phù hợp theo từng kỹ năng. Đơn cử như phần Writing cần gõ nhanh, chính xác, hạn chế lỗi sai. Phần Reading cần tận dụng công cụ highlight để tiết kiệm thời gian… Đặc biệt, nên làm quen với giao diện thi trên máy để trong quá trình thi không bị bỡ ngỡ bằng cách sử dụng các bộ luyện đề trên máy của Hội đồng Anh được cấp khi đăng ký thi và tham gia kỳ thi thử IELTS 4 kỹ năng trên máy tại Kỳ Nguyên. Trước buổi thi, thí sinh cần ăn uống đầy đủ, giữ tinh thần thật thoải mái, và đừng quên mang theo giấy tờ tùy thân mà thí sinh đã dùng để đăng ký thi.

Còn Giám đốc Học thuật của HANEX thì lưu ý, thí sinh nên luyện tập chia thời gian cho từng phần thi, không bỏ sót bất kỳ câu hỏi nào. Bởi quản lý thời gian tốt sẽ giúp các em làm bài hiệu quả hơn. Cùng với đó, trong phần Listening, thí sinh hãy bảo đảm tai nghe của mình được điều chỉnh âm lượng phù hợp để nghe rõ ràng từng chi tiết. Nếu gặp bất kỳ trục trặc nào, đừng ngần ngại báo ngay cho giám thị để được hỗ trợ kịp thời.

KHÁNH CHI