Nhiều điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT vừa cho biết, việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có rất nhiều điểm mới so với năm trước.

Một số điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Về đăng ký dự thi, toàn bộ thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến bằng mã định danh, kể cả thí sinh chương trình giáo dục phổ thông 2006. Ông Chương nhấn mạnh Sở nào yêu cầu thí sinh nộp giấy bản cứng (trừ minh chứng ưu tiên) là làm không đúng quy định.

Đề thi cho thí sinh chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018 khác nhau. Thí sinh học theo chương trình giáo dục 2006 được chọn thi theo chương trình 2006 hoặc 2018. Những thí sinh thi theo chương trình 2006 sẽ được xếp địa điểm thi riêng, được phép mang Atlat Địa lý vào phòng thi.

Đối với việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi, chứng chỉ phải còn giá trị đến ngày 25/6/2025.

Theo ông Chương, số lượng phòng thi sẽ tăng hơn so với trước đây, do thí sinh đăng ký nhiều tổ hợp môn khác nhau. Do đó có thể sắp xếp theo nhóm địa điểm để giảm thiểu việc tăng phòng thi khi có nhiều tổ hợp môn ít thí sinh đăng ký.

Mốc thời gian và lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đối với thí sinh chương trình giáo dục phổ thông 2018, mỗi thí sinh thi 3 buổi ở cùng 1 phòng thi. Vì vậy, cùng một phòng thi có thể có các thí sinh dự thi 5 môn cùng lúc.

Về đề thi, năm nay đề thi được in trên một tờ giấy A3, khác với năm trước in trên 4-6 tờ A4. Đối với hai môn tự chọn, số lượng mã đề thi sẽ tăng lên 48 mã đề mỗi môn, gấp đôi năm trước. Thí sinh thi ca 1 sẽ được phát mã đề từ 1 - 24, ca 2 thi mã đề từ 25 - 48.

Thí sinh thi ca 1 hay ca 2 đều phải đến từ đầu giờ. Thí sinh thi ca 1 xong sẽ về phòng chờ, chờ đến hết giờ thi mới được ra về. Thí sinh thi ca 2 sẽ chờ ở phòng chờ, đến giờ thi lên phòng thi.

Với việc thí sinh thi nhiều môn cùng lúc ở một phòng, ông Chương lưu ý các sở GD-ĐT khi xếp phòng phải hết sức lưu ý, tránh các trường hợp in thiếu đề, nhầm đề, bỏ nhầm túi đề thi, thậm chí nhầm phòng. Đồng thời các sở cần chú ý tăng số lượng phòng chờ ở các điểm thi.

KHÁNH CHI