Long Hải xử lý trật tự, mỹ quan đô thị trong cao điểm lễ 30/4

Ngày 30/4, TT.Long Hải, huyện Long Đất ra quân kiểm tra xử lý trật tự mỹ quan đô thị trong cao điểm dịp 30/4, 1/5.

Ông Trần Quốc Nhẫn, Phó Chủ tịch UBND TT.Long Hải, Trưởng đoàn nhắc nhở hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Lực lượng gồm lãnh đạo địa phương, đại diện công an, các ban, ngành, đoàn thể, khu phố ra quân vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân tự giác chấp hành quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Các lực lượng hỗ trợ tiểu thương đặt dù, bạt ngăn năm khu vực bãi biển Dinh Cô.

Năm nay, dịp lễ kéo dài, TT.Long Hải dự kiến đón từ 100.000-150.000 khách.

Theo ông Trần Quốc Nhẫn, Phó Chủ tịch UBND TT.Long Hải, việc kiểm tra, xử lý được thực hiện thường xuyên, liên tục, từ ngày 26/4 đến hết ngày 6/5. Các lực lượng của thị trấn duy trì 6 chốt (30 người), 1 đội xử lý rác bờ biển (10 người). Ngoài ra, còn bố trí 4 cứu hộ bờ biển, trực từ 6 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày.

Hoạt động này của Long Hải hướng đến mục tiêu: tuyệt đối bảo đảm an toàn, không để xảy ra đuối nước cho người dân và du khách; bảo đảm trật tự an ninh du lịch; trật tự đô thị; vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH