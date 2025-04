Bền bỉ, đều đặn theo tháng năm, những người hiến máu tình nguyện (HMTN) tạo nên nguồn máu dồi dào, trao cơ hội sống cho biết bao người bệnh.

Cán bộ, Nhân dân huyện Châu Đức tham gia hiến máu tình nguyện.

Việc ý nghĩa thì làm

Sau lần đầu tiên hiến máu cách đây khoảng 30 năm, giúp đồng đội không may bị tai nạn đang cần máu gấp, ông Huỳnh Thanh Soạn (KP.Hải Lộc, TT.Long Hải, huyện Long Đất) hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Do đó, khi xuất ngũ trở về địa phương, ông luôn tích cực tham gia các đợt hiến máu do địa phương tổ chức. Trung bình mỗi năm, ông Soạn tham gia hiến máu từ 3-4 lần. Và đến nay, ông đã có 62 lần HMTN.

Điều đặc biệt ở chỗ, vợ ông, bà Phạm Thị Ngọc Thắm, vốn sợ máu, sợ kim tiêm, nhưng thấy chồng mình hiến máu nhiều lần sức khỏe vẫn tốt, nên cách đây 10 năm, bà cũng “liều” thử hiến máu. Sau đó duy trì đều đặn hiến máu hàng năm. Hai ông bà đã có tổng cộng hơn 100 lần hiến máu.

“Bản thân tôi luôn thấy vui, hạnh phúc vì máu của mình có thể giúp cho những người bệnh cần máu. Vợ chồng tôi luôn tuyên truyền để người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu. Còn điều kiện sức khỏe và thời gian, tôi còn tiếp tục hiến máu”, ông Soạn nói giản dị về việc làm của mình.

Với anh Nguyễn Văn Luyện (417, chung cư Bình An, TP.Vũng Tàu) thì lần hiến máu đầu tiên cách đây 10 năm, khi chi đoàn cơ quan phát động đoàn viên đăng ký hiến máu. Đến nay, anh đã hiến máu 16 lần. “Tôi thấy sau nhiều lần hiến máu, sức khỏe mình tốt hơn trước. Tháng 4/2025, tôi tiếp tục đăng ký HMTN, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu”, anh Luyện nói.

Mỗi người có một lý do riêng khi tham gia HMTN, nhưng đều chung nghĩa cử hạnh phúc vì giọt máu của mình có thể cứu người bệnh. Khi các chương trình HMTN được các địa phương tổ chức, bên cạnh những người tham gia hiến máu nhiều lần, lại có thêm những tình nguyện viên mới, sẵn sàng chia sẻ giọt máu của mình.

Sức lan tỏa lớn

Ngày 7/4/2000, nhân Ngày Sức khoẻ thế giới với chủ đề “An toàn truyền máu bắt đầu từ tôi”, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về việc vận động và khuyến khích Nhân dân HMTN, đồng thời lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày toàn dân HMTN.

Đây được coi là bước ngoặt quan trọng cho phong trào hiến máu nhân đạo, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp chính quyền, cán bộ, người lao động cả nước. Kể từ năm 2000 đến nay, ngày 7/4 hàng năm là dịp để các cấp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân cả nước về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Đồng thời, khuyến khích, động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hiến máu thường xuyên. Từ đó tạo phong trào hiến máu lan tỏa, rộng khắp trong toàn xã hội.

Những năm gần đây, phong trào HMTN đã thu hút đông đảo mọi người tham gia. Nhiều đơn vị, công ty, DN liên doanh với nước ngoài cũng đăng ký tổ chức ngày hội hiến máu, như: Công ty PV Gas, Công ty PTSC, Công ty Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công ty TNHH Quốc tế ALL WELLS Việt Nam...

Về cá nhân, xuất hiện nhiều tấm gương hiến máu từ 50 lần trở lên, như: ông Huỳnh Thanh Soạn, ông Phạm Minh Thái (huyện Long Đất); bà Nguyễn Thị Ngoan (huyện Xuyên Mộc), bà Phạm Thị Hồng Như (TP.Vũng Tàu), bà Trương Thị Thu Thủy (huyện Châu Đức), ông Trang Tuyên Huấn (TP.Phú Mỹ), ông Nguyễn Xuân Kiệt (TP.Bà Rịa)...

Theo thống kê, năm 2023, toàn tỉnh tổ chức và tiếp nhận 24.672 đơn vị máu, đạt tỷ lệ 112,22% kế hoạch. Năm 2024, tỉnh tiếp nhận 26.335 đơn vị máu (350 ml), đạt tỷ lệ 107,49%. Năm 2025, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN giao chỉ tiêu 27.400 đơn vị máu. Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận được 6.843 đơn vị máu.

Theo ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ngoài các chương trình HMTN, Ban Chỉ đạo tỉnh luôn duy trì hoạt động các thành viên của 5 Đội Ngân hàng máu sống cấp tỉnh, CLB người có nhóm máu hiếm tỉnh, CLB gia đình HMTN tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu máu trong tình huống cấp cứu.

“Nhìn lại phong trào HMTN thời gian qua, chúng ta tự hào vì đã làm được rất nhiều điều ý nghĩa. Qua đó đáp ứng đủ nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh. Thành quả này là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng cùng tham gia hiến máu cứu người cũng như các hoạt động thiện nguyện khác”, ông Hậu nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH