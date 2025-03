Vượt sóng cứu ngư dân

Thấy con tàu gặp nạn dần chìm, thuyền viên chới với giữa biển khơi, ông Nguyễn Văn Sỹ và anh Lê Văn Hậu (cùng ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu) đã dũng cảm lái thuyền thúng lao vào vùng sóng dữ để cứu giúp.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định khen thưởng đột xuất cho ông Nguyễn Văn Sỹ và anh Lê Văn Hậu.

Dáng người cao, gầy, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, anh Lê Văn Hậu kể: Chập tối ngày 23/3, anh đang ở nhà tại đường D10 (phường 11) thì nhận được cuộc gọi của công an khu vực. Đồng thời, anh nghe tiếng hú liên hồi của xe cứu hộ, nên chạy thẳng ra biển.

Khi tới nơi, anh thấy nhiều người đang đứng trên bờ nhìn ra con tàu sắp chìm cách bờ khoảng 300m. Anh liền chạy lại chỗ mấy người có thuyền thúng máy đề nghị họ tham gia cứu nạn.

Khi những người này đang do dự và e ngại vì sóng quá lớn thì anh Hậu đã khẩn trương nhờ bạn chở về nhà lấy chèo, rồi leo lên thuyền thúng của mình ra khu vực tàu bị chìm. Mùa gió chướng, sóng lớn như nuốt chửng thuyền thúng nhỏ bé, nhưng anh Hậu vẫn vững tay chèo tiếp cận con tàu sắp chìm.

“Tới nơi, tôi thấy 4 người đang đứng trên phần còn nổi của con tàu. 3 người nhất quyết đòi ở lại giữ tàu. Sóng ngày càng dữ, thuyền như muốn lật úp nên tôi đành đưa 1 người vào bờ trước”, anh Hậu kể.

Trời bắt đầu tối, con tàu dần chìm sâu dưới lớp sóng biển. Nhìn thấy các thuyền viên còn lại phát tín hiệu cấp cứu, ông Sỹ một mình lên thuyền thúng ra đón 3 người. “Trời tối đen như mực, sóng đánh mạnh như muốn dìm chúng tôi xuống biển. Nhưng cuối cùng cả 4 người cũng trở về bờ an toàn”, ông Sỹ nói.

Trung tá Đoàn Văn Dung, Trưởng Công an phường 11 (TP.Vũng Tàu) cho biết, khoảng 17 giờ 20 ngày 23/3, Công an phường 11 nhận được tin báo của người dân về việc một tàu cá bị chìm tại vùng biển thuộc đường D10, phường 11. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an phường 11 đã khẩn trương xuống hiện trường xử lý vụ việc.

Khi xuống hiện trường, công an xác định tại vị trí cách bờ khoảng 300m có một tàu cá đang chìm, chỉ còn nửa thân tàu nổi trên mặt biển. Lực lượng công an phường đã báo cáo UBND phường, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) cùng lực lượng Đồn Biên phòng Chí Linh, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn phối hợp cứu nạn.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Công an phường 11 đã vận động ông Nguyễn Văn Sỹ và anh Lê Văn Hậu sử dụng hai thuyền thúng từ bờ ra khu vực thuyền gặp nạn để giải cứu thuyền viên. Ngoài 4 ngư dân được ông Sỹ đưa vào bờ, 3 thuyền viên khác cũng đã được lực lượng chức năng cứu sống.

Được biết, tàu cá số hiệu BV-923…TS xuất phát từ cảng cá Phước Tỉnh (huyện Long Đất). Khi tàu khởi hành ra khỏi cửa biển, do bị sóng đập mạnh gây hư hại nên tài công đã điều khiển tàu vào bờ gần nhất, đến khu vực phường 11 thì chìm.

Để động viên kịp thời những công dân dũng cảm cứu người trong lúc hoạn nạn, chiều 24/3, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất ông Nguyễn Văn Sỹ và anh Lê Văn Hậu. Đại tá Nguyễn Anh Hùng biểu dương nghĩa cử cao đẹp của hai công dân và nhấn mạnh đây là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào trong lúc nguy nan.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN