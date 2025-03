Tuyên truyền pháp luật và tặng quà học sinh khó khăn

Ngày 17/3, tại Trường TH Nguyễn Minh Khanh (TP.Bà Rịa), Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công ty TNHH Mervida, Ngân hàng BIDV chi nhánh Vũng Tàu-Côn Đảo tổ chức chương trình “hành trang an toàn”.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Long (TP.Bà Rịa).

Tại chương trình, HS được tuyên truyền phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường; tham gia các trò chơi kết hợp vận động và tư duy.

Dịp này, chương trình đã trao 60 phần quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá 18 triệu đồng); đến thăm và tặng quà 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt ở xã Hòa Long, TP. Bà Rịa.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN