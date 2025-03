Ra mắt mô hình hòm thư góp ý, tố giác tội phạm và phòng chống tham nhũng

Ngày 27/3, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hưng, huyện Long Đất ra mắt mô hình “Hòm thư góp ý tố giác tội phạm, phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” năm 2025.

Mô hình “Hòm thư góp ý tố giác tội phạm, phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” được đặt tại trụ sở 6 Ban ấp trên địa bàn xã Phước Hưng. Hòm thư được mở vào thứ 6 hàng tuần.

Nhân dân có thể tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến, kiến nghị, phản ánh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực thi công vụ; vấn đề quan tâm, bức xúc của nhân dân; tiếp nhận những đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, ngừa các loại tội phạm, giúp Công an xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hưng, huyện Long Đất ra mắt mô hình “Hòm thư góp ý tố giác tội phạm, phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ảnh: NGỌC ẨN

* Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hưng đã tổ chức buổi lễ duy trì mô hình “Tôn giáo đồng hành trong phong trào giảm nghèo” năm 2025. Đây là mô hình được xây dựng, triển khai từ năm 2023 và hoạt động hiệu quả trong công tác giảm nghèo.

Tại buổi lễ, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hưng đã thông qua kế hoạch và danh sách 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã được nhận hỗ trợ hàng tháng trong năm 2025. Tổng kinh phí hỗ trợ 36 triệu đồng, do các cơ sở tôn giáo tại địa phương hỗ trợ.

* Ngày 27/3, UBMTTQ xã Tam An, huyện Long Đất tổ chức ra mắt 2 mô hình “MTTQ đồng hành cùng các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm hỗ trợ thường xuyên cho các hộ đặc biệt khó khăn” và “Nơi nào khó, nơi đó có mặt trận và các hội đoàn thể chung tay”.

UBMTTQ Việt Nam xã Tam An, huyện Long Đất tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Xệ (ấp An Lạc, xã Tam An) là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: MINH TÀI

Tại lễ ra mắt 2 mô hình, UBMTTQ xã Tam An đã vận động Chùa An Bửu và Thánh thất Cao đài An Nhứt hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho hộ ông Nguyễn Văn Xệ (ấp An Lạc, xã Tam An) là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi cơ sở sẽ hỗ trợ ông Xệ 10kg gạo và nhu yếu phẩm.

Bên cạnh đó, UBMTTQ xã Tam An cùng các hội đoàn thể địa phương đã đến nắm bắt tình hình hoàn cảnh hộ bà Trần Thị Bích Vân, ở ấp Đồng Trung - là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động, hỗ trợ thường xuyên.

Dịp này, UBMTTQ xã Tam An đã trao tặng 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên mỗi hộ 1 suất quà gồm: mì gói, 10kg gạo và 500 ngàn đồng tiền mặt.

ĐÔNG HIẾU - THANH THANH