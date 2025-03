Nắng nóng bao trùm: cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại 146 khu vực

Bà Rịa - Vũng Tàu có Côn Đảo, Đất Đỏ, Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc nằm trong khu vực có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm (cấp độ IV).

Sáng 27/3, Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) đối với 27 khu vực rừng, tập trung tại khu vực Nam Bộ; và nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) đối với 119 điểm tại khu vực phía Bắc và một số tỉnh ở Nam Bộ.

Một vụ cháy rừng xảy ra tại Bắc Giang ngày 23/3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn), trong ngày 27/3 và 28/3, dự báo nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế cùng với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ với nền nhiệt phổ biến trên 35 độ C. Trong đó riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nơi trên 37 độ C.

Đáng chú ý, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên trong ngày có nguy cơ xảy ra cháy rừng; nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Hệ thống cảnh báo cháy rừng. (Nguồn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm)

Trong điều kiện thời tiết trên, hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, đã đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) đối với 27 khu vực rừng, tập trung tại khu vực Nam Bộ.

Hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm cũng "điểm danh" 119 khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV, tập trung tại khu vực Nam Bộ và các tỉnh miền núi Bắc Bộ.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nguy cơ cháy rừng cấp độ IV đề cập đến cho các khu vực: Côn Đảo, Đất Đỏ, Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc.

H.N (theo TTXVN)