Theo Hướng dẫn số 11/HD-BCA-V03 của Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh chủ động rà soát đội ngũ cán bộ để tổ chức, sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bảo đảm mỗi công an cấp xã có ít nhất một điều tra viên đủ năng lực độc lập thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra vụ án hình sự.

Đồng thời, rà soát đội ngũ điều tra viên đã bố trí ở công an cấp xã là trưởng, phó trưởng công an cấp xã để đánh giá năng lực điều tra hình sự. Trường hợp không bảo đảm về năng lực điều tra theo yêu cầu thì điều động sang vị trí công tác khác, lựa chọn điều tra viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để thay thế.

TRÍ NHÂN