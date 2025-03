Lặng thầm công việc quản trang

Bất kể trời nắng hay mưa, từ sáng sớm cho tới tối, những người quản trang ở nghĩa trang liệt sĩ vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ liệt sĩ. Đó vừa là nghề vừa là cách để bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập của dân tộc.

Trời nắng chói chang nhưng anh Nguyễn Hữu Phát, quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vẫn chăm chỉ làm việc.

Làm bằng cái tâm

Một buổi chiều giữa tháng 3, trời nắng chói chang, song những người quản trang ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vẫn miệt mài quét dọn, thu gom lá rụng dọc các mộ liệt sĩ và khuôn viên nghĩa trang. Làn da đen sạm, mồ hôi nhễ nhãi, những ai cũng thấy vinh dự và tự hào khi được làm công việc quản trang. Nhờ bàn tay chăm sóc chu đáo của họ đã giúp các phần mộ trở nên sạch đẹp hơn, làm ấm lòng thân nhân liệt sĩ.

Ông Trần Bảo Sơn, Tổ trưởng Tổ Quản trang (Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh) cho biết, nghĩa trang rộng 7ha, có gần 3.230 mộ liệt sĩ, nhưng chỉ có 5 người quản trang và đều nam giới. Lực lượng này vừa làm các công việc quản trang (như dọn dẹp vệ sinh; thay cát bát nhang, cắm hoa, tiếp đón, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ…) vừa kiêm nhân viên bảo vệ. Vì thế, thời gian họ ở nghĩa trang nhiều hơn ở nhà. Để thực hiện tốt nghiệm vụ, Tổ Quản trang giao cho mỗi người phụ trách 4-5 lô mộ liệt sĩ. Đặc thù công việc quản trang phải làm ngoài trời, thường xuyên giải nắng dầm mưa nên khá vất vả. Cực nhất vẫn là 6 đợt lễ lớn trong năm gồm: kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Thương binh liệt sĩ… Những ngày này, người quản trang phải thức dậy từ 3 giờ sáng để dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị chu đáo công tác tiếp đón các đoàn, thân nhân liệt sĩ đến thăm và viếng nghĩa trang.

“Công việc nhiều, chúng tôi làm suốt ngày mới hết việc. Đồng lương thấp, nhưng anh em làm việc bằng cái tâm và tấm lòng dành cho những anh hùng liệt sĩ nên vẫn gắn bó lâu dài với nghề”, ông Trần Bảo Sơn nói.

Anh Nguyễn Hữu Phát (33 tuổi, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) là quản trang trẻ tuổi nhất ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Anh làm việc ở đây được 6 năm. Anh đến với nghề quản trang như một cái duyên. Hồi đó đang làm lao động tự do, biết tin Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh cần người làm nên anh đến đây xin việc. Anh Phát phụ trách hơn 1.000 mộ liệt sĩ. Công việc mới nhưng anh nắm bắt khá nhanh. Hầu như anh không nghỉ làm ngày nào nên trong thời gian ngắn đã thuần thục mọi việc. Anh còn thuộc lòng vị trí và thông tin trên từng phần mộ.

Anh xem công việc này không chỉ làm để kiếm sống, mà còn là trách nhiệm, sự tri ân dành cho các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập dân tộc để cho thế hệ trẻ như anh có cuộc sống hòa bình, tự do, hạnh phúc. Do đó, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công việc. Anh Phát chia sẻ: “Ngày nào cũng đi thăm, chịu khó quét dọn, cẩn thận làm sạch các phần mộ. Mỗi khi có thân nhân đến thăm viếng, thấy những phần mộ sạch sẽ cũng giúp họ ấm lòng và yên tâm hơn khi để các liệt sĩ an nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh”.

Nối tiếp nghề từ gia đình

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Long Đất có 2.046 phần mộ liệt sĩ, nhưng chỉ có duy nhất một người vừa là quản trang vừa là nhân viên bảo vệ. Đó là chị Trần Thị Thành. Chị làm nghề này mới có 3 năm nay, nhưng những năm trước, chị nhiều lần vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Long Đất phụ giúp mẹ chồng. Mẹ chồng chị là bà Văn Thị Ba, có hơn 35 năm tâm huyết với nghề quản trang. Sau khi nghỉ hưu, bà truyền lại việc cho chị để kế tục công tác chăm sóc phần mộ liệt sĩ.

Theo chị Thành, không phải ai cũng có thể làm được quản trang, bởi việc này đòi hỏi phải chịu khó. Hằng ngày, cứ 5 giờ sáng, chị thức dậy dâng hương, cúng trà tại tượng đài liệt sĩ, Nhà thờ Bác Hồ. Sau đó, chị bắt tay vào quét dọn sạch sẽ khuôn viên nghĩa trang, dọc các phần mộ và phải hoàn thành trước 7 giờ.

Khuôn viên nghĩa trang rộng khoảng 4,5ha nên vệ sinh mỗi ngày không hề dễ dàng với chị, nhất là lá cây rụng nhiều, quét phía trước thì phía sau đã có lá rụng. Vào các dịp lễ, Tết trong năm, khối lượng công việc nhiều nên chị nhờ thêm chồng, mẹ chồng và người thân vào phụ giúp mới hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, chị còn quán xuyến luôn việc tiếp đón và hướng dẫn thân nhân cũng như các đoàn đến thăm viếng nghĩa trang. Đồng thời kiểm tra, quan sát, theo dõi cơ sở vật chất kịp thời phát hiện những bóng đèn hư hỏng, hay phần mộ bong tróc, phai mờ thông tin liệt sĩ…để báo cáo cấp trên sửa chữa. Công việc làm từ sáng sớm tới tối mới xong.

Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, trời nắng cũng như mưa, chị Thành vẫn tận tụy, cần mẫn với công việc. Thậm chí, để thuận tiện làm việc, chị còn chuyển cả gia đình đến ở tại phòng bảo vệ của nghĩa trang. “Tôi làm quản trang vừa để tiếp tục nghề của gia đình, vừa muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ. Tôi luôn tự hứa với mình tiếp tục bảo vệ, chăm sóc các phần mộ chu đáo, đẹp đẽ hơn để gia đình liệt sĩ yên lòng”, chị Thành nói.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM