Hỗ trợ người dân tích hợp bảo hiểm y tế trên VNeID

Nhằm tăng tỷ lệ người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VNeID, từ giữa tháng 3 đến nay, cơ sở y tế phối hợp với lực lượng công an tăng cường hỗ trợ người dân.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân cài đặt thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID.

Tận tay hỗ trợ người dân

Từ giữa tháng 3 đến nay, Bệnh viện Bà Rịa thành lập Tổ hỗ trợ người dân cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. Tổ có 6 người, gồm 4 nhân viên của bệnh viện và 2 cán bộ công an do Công an tỉnh cử đến phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Các thành viên trong tổ túc trực ở bệnh viện từ sáng sớm cho đến khi hết người đến khám bệnh. Tổ tập trung tuyên truyền về những lợi ích của tích hợp thẻ BHYT vào VNeID, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt trên điện thoại thông minh.

Đến khám bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa, ông Phạm Văn Công (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) được cán bộ công an giải thích và hỗ trợ cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. Chỉ mất vài phút, việc cài đặt đã hoàn thành. “Tôi có tuổi rồi, không rành về cái này. Nhân tiện đi khám nên được cán bộ công an hỗ trợ, tôi thấy cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID cũng nhanh”, ông Công cho hay.

Theo Bệnh viện Bà Rịa, ngoài hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh, 100% cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện đã cài cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. Bệnh viện vận động nhân viên tuyên truyền, hỗ trợ người nhà, người quen tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID nhằm tăng tỷ lệ người dân thực hiện cài đặt ứng dụng.

Tương tự, Bệnh viện Vũng Tàu cũng đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đến khám bệnh cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. Hoạt động này được bệnh viện tăng cường thực hiện gần 20 ngày nay, với 3 thành viên. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện hướng dẫn cho 50-70 trường hợp, chủ yếu là người trẻ tuổi và một số ít người lớn tuổi có điện thoại thông minh.

Ông Nguyễn Tấn Châu, ở phường 8 (TP.Vũng Tàu) cho hay: “Khi đã cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, mỗi lần đi khám bệnh tôi không cần mang thẻ BHYT, hay hồ sơ khám bệnh. Tôi chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại thông minh để đăng ký khám, chữa bệnh, rất gọn nhẹ”.

Người dân chưa mặn mà

Ông Trần Văn Hùng, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin (Bệnh viện Bà Rịa) cho biết, VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. VNeID được xây dựng với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống. Trong đó, ứng dụng này có tích hợp thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử. 2 loại giấy tờ này được cài đặt trên ứng dụng sẽ mang lại thuận lợi cho nhiều đối tượng.

Người bệnh không cần mang theo nhiều giấy tờ, chỉ cần sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh; dễ dàng tra cứu thông tin khám chữa bệnh, lịch sử bệnh án, kết quả xét nghiệm; chủ động theo dõi lịch tái khám, tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình; rút ngắn thời gian chờ đợi khi làm thủ tục khám, chữa bệnh. Bác sĩ dễ dàng truy cập thông tin bệnh nhân, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu, lưu trữ thông tin. Đồng thời, có đầy đủ thông tin về tiền sử bệnh án của bệnh nhân, giúp đưa ra chẩn đoán và phác đồ điều trị chính xác hơn; giảm thiểu các chỉ định xét nghiệm trùng lặp, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân và cơ sở y tế.

Các bước tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID: Bước 1, truy cập và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh. Bước 2, chọn mục “Ví giấy tờ”. Bước 3, chọn “Tích hợp giấy tờ” và “tạo mới yêu cầu”, sau đó chọn loại thông tin là "Thẻ BHYT". Bước 4, nhập đầy đủ chính xác thông tin số thẻ BHYT (phải nhập liền mạch, không cần thêm những ký tự đặc biệt). Bước 5, sau khi kiểm tra chính xác đầy đủ các thông tin trên thì tích vào ô “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng” và nhấn chọn “Gửi yêu cầu”.

Ứng dụng này mang lại nhiều tiện ích nhưng chưa có nhiều người dân chủ động tích hợp. Theo Bệnh viện Bà Rịa, cứ 5-10 người được Tổ hỗ trợ người dân cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID của bệnh viện tiếp cận tư vấn, giúp đỡ thì chỉ có 1 người đồng ý cài đặt. Trung bình mỗi ngày tổ chỉ hỗ trợ được 10-20 người. Phần lớn người bệnh là người lớn tuổi, chưa có điện thoại thông minh, chưa cài đặt VNeID. Vì vậy, thời gian tới, Bệnh viện Bà Rịa yêu cầu các khoa, phòng tăng cường tuyên truyền cho bệnh nhân đến khám, điều trị thực hiện cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng.

Tính đến cuối tháng 3, toàn tỉnh đã có hơn 19,32% người dân tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. Ngành y tế đặt ra mục tiêu trước tháng 6/2025 phải hoàn thành công tác này.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tích cực hỗ trợ người dân cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. 100% cán bộ, viên chức, người lao động ngành phải sử dụng ứng dụng VNeID khi đi khám chữa bệnh. Sở tham mưu UBND tỉnh huy động lực lượng từ các sở, ban ngành, hội đoàn thể cùng tham gia vào công tác hỗ trợ người dân cài đặt thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM