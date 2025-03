NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Một gia đình tràn ngập yêu thương, bình đẳng, hạnh phúc được xây dựng dựa trên trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, còn cần đến sự chung tay của xã hội, với việc khuếch tán thêm nữa các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; nhân rộng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở...

Tổ hòa giải viên ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất trao đổi nội dung hòa giải vụ việc hôn nhân gia đình của ấp.

Kịp thời giúp đỡ, hàn gắn mâu thuẫn

Gần một năm trước, vợ chồng ông V.T.T. (ngụ tại ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất) lục đục. Hai người thường xuyên cãi nhau lớn tiếng. Ông T. nghi ngờ vợ là bà Đ. có tình cảm với một người đàn ông thường ghé quán uống cà phê.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi ông T. nổi cơn ghen, xô xát với người đàn ông kia. Tổ hòa giải viên ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất đã nhanh chóng vào cuộc. Những người trong cuộc cùng được mời đến trao đổi "ba mặt một lời". Qua trò chuyện, giải thích, mọi nghi ngờ mới được xóa bỏ. Cuộc sống gia đình ông T. yên ấm trở lại. “Nhờ có tổ hòa giải phân tích thấu tình nên vợ chồng đã hiểu nhau hơn, hóa giải mọi nghi ngờ và cùng chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống”, ông V.T.T. kể.

Mô hình tổ hòa giải cơ sở là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả ở các khu dân cư. Riêng Tổ hòa giải ấp Phước Hiệp hiện nay có đến 13 thành viên. Trong những năm qua, tổ hòa giải thành nhiều vụ việc tranh chấp dân sự, nhất là bất hòa hôn nhân gia đình.

Cũng tại huyện Long Đất, còn có mô hình Nhà tạm lánh cộng đồng do Hội LHPN xã Phước Hưng tổ chức. Nhà tạm lánh cộng đồng được đặt tại 3 điểm là nhà riêng của Chi hội trưởng 3 ấp Hải Sơn, Phước Lộc, Phước Lâm. Đây là nơi hỗ trợ nạn nhân, hoặc người có nguy cơ bị bạo lực tạm lánh khẩn cấp. Đồng thời, giúp họ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc ban đầu và phòng tránh bạo lực tiếp tục tái diễn.

Bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh cho biết thêm, ngoài mô hình Nhà tạm lãnh, Hội đang duy trì hoạt động 31 tổ kết nối thông tin nhằm kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến gia đình, phụ nữ, trẻ em; 491 CLB phòng chống tệ nạn xã hội, 233 tổ tư vấn pháp luật, 7 Nhóm phụ nữ tự lực, 64 nhóm cha mẹ có con dưới 16 tuổi, 19 CLB dân số - Gia đình trẻ em và các tổ can thiệp, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại...

Trong khi đó, Hội Nông dân tỉnh được Hội Nông dân Trung ương chọn thí điểm triển khai mô hình “Người cha trách nhiệm”. Mô hình được duy trì đến nay với 4 ban chỉ đạo mô hình tại các xã Xà Bang, Cù Bị (huyện Châu Đức) và phường Hắc Dịch, xã Sông Xoài (TP.Phú Mỹ). Mô hình nhằm thu hút sự tham gia của nam giới trẻ trong việc xây dựng các chuẩn mực mới về tích cực về bình đẳng giới, xây dựng mối quan hệ lành mạnh, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em ở khu vực nông thôn.

Ngoài ra, từ năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Hiện nay, nhiều địa phương đã áp dụng hiệu quả. Như tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, Bộ quy tắc ứng xử được thông báo công khai trên các bảng tin của các ấp. Đến nay có 250 gia đình đăng ký thực hiện. Những gia đình này không xảy ra tiêu cực về đạo đức; các mối quan hệ trong gia đình bền chặt, êm ấm.

Kết hợp chế tài xử phạt nghiêm minh

Cuối năm 2024, UBND TP.Bà Rịa ra quyết định xử phạt anh T.T. (SN 1991, trú phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) số tiền 15 triệu đồng về hành vi: “Cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em”.

Qua tường trình của anh T., do bực tức vì nhắc nhở nhiều lần nhưng con không nghe lời nên anh T. đánh con trước cửa nhà. Nhận được thông tin về vụ việc, Công an phường Phước Nguyên đã yêu cầu anh T. về trụ sở làm việc đồng thời đưa bé V. đến cơ sở y tế để được thăm khám. Được sự giải thích của Công an phường, phụ trách lĩnh vực thương binh-xã hội phường, anh T. nhận ra hành vi sai trái của mình xuất phát từ việc giáo dục, răn đe con nhỏ chưa đúng cách và cam kết không tái phạm.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt kết quả khả quan với 278.024 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,35%.

Thực tế, việc sử dụng bạo lực để răn dạy con cái không phải hiếm gặp trong các gia đình. Nhưng bản thân các bậc làm cha, mẹ cũng chưa nhận thức đầy đủ về hành vi bạo lực trong răn dạy con cái. Do vậy, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, đồng thời áp dụng chế tài theo quy định để tăng tính răn đe.

Ông Khuất Văn Quý, Phó Vụ trrưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), cho rằng việc áp dụng các chế tài kết hợp tuyên truyền, thuyết phục, hòa giải được coi là giải pháp hiệu quả xóa bỏ hành vi bạo lực gia đình.

Theo ông Quý, mục đích xử phạt là để giữ hạnh phúc chứ không làm tan vỡ gia đình bởi mục tiêu mong muốn là các thành viên trong gia đình ngày càng yêu thương gắn kết, được sống hạnh phúc, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ em. Do vậy, cần tiếp tục tuyên truyền về giá trị đạo đức, đề cao tình cảm gia đình, xây dựng hạnh phúc, giáo dục kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm cha mẹ, vợ chồng, chú ý trang bị cho các bạn trẻ.

Phó Vụ trrưởng Vụ Gia đình cũng đánh giá, Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, công tác gia đình, xây dựng và duy trì tốt các hoạt động của mô hình phòng, chống BLGĐ như CLB gia đình phát triển bền vững; nhóm phòng, chống BLGĐ; địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, đường dây nóng. Các mô hình này cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có pháp luật về gia đình và phòng, chống BLGĐ. Việc xây dựng các mô hình điểm đã góp phần giảm số vụ BLGĐ trên tỉnh.

