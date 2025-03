Công sở hoạt động thông suốt sau sắp xếp

Những ngày làm việc đầu tiên của các sở, ngành sau sắp xếp diễn ra suôn sẻ, hiệu quả. Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục thông suốt, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Người dân thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Thông suốt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, theo ghi nhận của phóng viên, việc giải quyết hồ sơ diễn ra thông suốt. Số người đến làm hồ sơ trực tiếp tại các sở mới thành lập khá ít, nên không ai phải chờ đợi quá lâu. Chẳng hạn, tại khu vực tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính (hợp nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư), không có nhiều người đến làm hồ sơ. Nguyên nhân là hầu hết các thủ tục liên quan đến thẩm quyền của sở đã được thực hiện trực tuyến.

Tương tự, dù tiếp nhận thêm 80 thủ tục hành chính từ Sở LĐ-TBXH (cũ) nhưng, không khí làm việc tại bộ phận một cửa của Sở Nội vụ không căng thẳng. Bộ phận này cũng có ít người dân, doanh nghiệp để xử lý hồ sơ. Chuyên viên Lê Thị Hường là người được bố trí tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ. Chị Hường cho biết: “Những ngày qua, không có sự gián đoạn trong quá trình xử lý hồ sơ”.

Một trong những bộ phận bận rộn nhất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là vị trí tiếp nhận thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Trung bình mỗi ngày, bộ phận này tiếp nhận khoảng 100 hồ sơ. Bộ phận này, được dự báo có thể gặp xáo trộn do chuyển giao từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế, quy trình diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Thượng úy Phạm Thăng Long, Công an tỉnh cho biết: “Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ, đã được tập huấn kỹ lưỡng nên không gặp khó khăn trong xử lý hồ sơ”.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cho biết, tại Trung tâm có 37 gian tiếp nhận thủ tục hành chính, trong đó Công an tỉnh có 7 gian. Do một số thủ tục như cấp căn cước và định danh điện tử có lượng người đến thực hiện cao, nên để đáp ứng nhu cầu, từ ngày 22/2 đến 15/3, Trung tâm đã tổ chức làm việc vào thứ Bảy hằng tuần để giải quyết.

Các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh vận hành hiệu quả

Tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, việc hợp nhất và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ cũng diễn ra hiệu quả. Các sở, ngành đã chủ động bố trí nhân sự, sắp xếp và triển khai công việc khoa học, không để xảy ra tình trạng gián đoạn.

Sở Nội vụ đã tiếp nhận thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, người có công, bình đẳng giới từ Sở LĐTBXH (cũ). Hiện tại, Sở có 9 phòng và 3 đơn vị sự nghiệp, với 87 cán bộ, công chức đã nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa Thể thao và tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ Sở Thông tin và Truyền thông. Sở có 6 phòng với 51 biên chế và 2 đơn vị trực thuộc. Bà Phạm Vũ Anh Thy, Chánh văn phòng Sở, cho biết, việc phân công nhiệm vụ rõ ràng đã giúp công việc được triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc và tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ Sở Nội vụ. Sở này cũng đã hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí 26 nhân sự tại 3 phòng chuyên môn và đi vào vận hành suôn sẻ ngay từ những ngày đầu.

Nhìn chung, việc sắp xếp bộ máy tại các cơ quan công sở của Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra thành công, bảo đảm sự thông suốt và hiệu quả trong hoạt động. Điều này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

