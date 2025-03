Bà Rịa - Vũng Tàu đạt thành tích xuất sắc tại 'Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học'

Ngày 22/3, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ GD-ĐT phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức chương trình “Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học, năm học 2024 - 2025”.

Các tiểu phẩm về chủ đề an toàn giao thông của các em học sinh.

Tham dự chương trình có 8 đội đại diện cho 8 tỉnh, thành, gồm: Lâm Đồng, Tuyên Quang, Phú Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Cao Bằng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ.

Tại buổi giao lưu, các đội tham gia 3 nội dung, gồm: trình diễn tiểu phẩm (thể hiện năng khiếu về chủ đề an toàn giao thông); tìm hiểu kiến thức (thông qua trò chơi “chạy tiếp sức”); giải ô chữ bí mật về chủ đề an toàn giao thông.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các em học sinh tham gia buổi giao lưu.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao tặng 3 mô hình đảo giao thông an toàn cho 3 tỉnh có thành tích xuất sắc nhất, gồm: Ninh Bình, Tuyên Quang và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Buổi giao lưu giúp trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tham gia giao thông an toàn; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh; phát huy vai trò của học sinh trong hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an toàn giao thông; nhân rộng và lan tỏa văn hóa giao thông trong lứa tuổi học sinh...

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 3 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong chương trình.

Buổi giao lưu nằm trong khuôn khổ Chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông”. Sau 20 năm triển khai, chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” nhận được sự hưởng ứng của học sinh trên cả nước, được ngành giáo dục đánh giá cao. Đến nay, chương trình đã được Toyota Việt Nam triển khai đến 61/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

KHÁNH CHI