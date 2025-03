Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đợt 1

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh vừa công bố 55 cụm thi với 118 địa điểm thi của Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2025 tại 25 tỉnh, thành, diễn ra vào sáng mai 30/3 tại 25 địa phương với hơn 128 ngàn thí sinh.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu).

Đợt 1 của kỳ thi diễn ra tại các địa phương: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Trong đó, TP.Hồ Chí Minh có 35 địa điểm thi, nhiều nhất trong số các địa phương có tổ chức thi đợt này. Kế đó, TP. Đà Nẵng có 7 địa điểm thi, tỉnh Khánh Hòa có 8 địa điểm thi, tỉnh Bình Định có 6 địa điểm thi. Còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 điểm thi, gồm: Đại học Dầu khí Việt Nam, Trường Cao đăng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường THPT Trần Văn Quan (huyện Long Đất), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu và Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP. Vũng Tàu).

Theo thống kê, 63 tỉnh, thành trên cả nước đều có thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1-2025. Tuy nhiên trong đó có nhiều địa phương chỉ có 1, 2 thí sinh đăng ký.

Trong số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1, TP. Hồ Chí Minh có lượng thí sinh đông nhất (40.967 thí sinh). Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là một trong những địa phương dẫn đầu về số lượng thí sinh đăng ký dự thi đợt này với 3.864 thí sinh.

Riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 điểm thi đánh giá năng lực đợt 1.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, thí sinh nào đã đăng ký dự thi đánh giá năng lực thành công có thể nhận giấy báo dự thi bằng cách đăng nhập tài khoản của mình để biết địa điểm thi cụ thể, ngày giờ, phòng thi.

Những ngày qua nhiều thí sinh phản ánh gặp khó khăn khi đăng nhập tài khoản hoặc không xem được giấy báo dự thi, về việc này ông Chính khuyên, nếu đăng nhập hệ thống bằng trình duyệt Safari không load được giấy báo dự thi, có thể mở bằng trình duyệt Chrome (lưu file pdf để in). Trường hợp đăng nhập trên điện thoại và không xem được giấy báo dự thi, thí sinh nên đăng nhập trên máy tính để tránh bị lỗi.

Muốn in giấy báo dự thi trên điện thoại cần kết nối máy in trong cùng hệ thống mạng. Nếu không thấy nút "giấy báo dự thi" trong tài khoản, có thể do chưa xác nhận hồ sơ và thanh toán, thí sinh liên hệ trực tiếp với Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo để được kiểm tra.

Trường hợp không xem được, cần liên hệ gấp qua email thinangluc@vnuhcm.edu.vn hoặc hotline/Zalo hotline (0904.927.336 - 0343.889.759 - 0931.344.436 - 0965.200.083) để được hỗ trợ.

Thí sinh in giấy báo dự thi trên khổ A4, đen trắng hay in màu đều được nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin cá nhân, phần lưu ý màu đỏ một số trường hợp in trắng đen bị thiếu mất sẽ không ảnh hưởng.

Giấy báo dự thi sẽ không gửi qua đường bưu điện hay qua email. Thí sinh phải tự in và đem theo tới phòng thi. Thí sinh đọc kỹ giấy báo dự thi và làm theo yêu cầu.

Trường hợp thí sinh không đem giấy báo dự thi, phải có mặt tại phòng hội đồng thi trước tối thiểu 30 phút để làm thủ tục cần thiết.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI