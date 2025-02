Xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị dịp Tết

Sáng 1/2 (mùng 4 Tết) Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 từ ngày 27/1 đến 31/1 (nhằm ngày 28/12 AL đến mùng 3 Tết), trung tâm đã phối hợp với các lực lượng, địa phương có liên quan bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bảo đảm cho Nhân dân, du khách vui chơi, tắm biển an toàn.

Lượng khách vui chơi, tắm biển đông nhưng tình hình ANTT, trật tự, mỹ quan đô thị được bảo đảm.

Cụ thể, trong công tác bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị dịp Tết, trung tâm đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở việc bán hàng rong, đem đồ ăn uống xuống các bãi tắm, khu công cộng; phối hợp với Công an thành phố xử lý 13 trường hợp buôn bán hàng rong, tạm giữ 70 ghế nhựa nhỏ, 7 xe đẩy, 5 xe đạp, 1 bao đồ chơi và đề nghị xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Lực lượng chức năng xử lý một trường hợp bán hàng rong.

Các công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả dịch vụ, niêm yết giá công khai tại nơi bán hàng theo đúng quy định được các đơn vị có liên quan chú trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên. Công tác kiểm tra ngăn chặn ăn uống nơi công cộng, bãi biển được thực hiện tốt đảm bảo môi trường du lịch văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Lực lượng chức năng phường Thắng Tam thu giữ các vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trong dịp Tết.

Cùng với đó, trung tâm cũng bố trí lực lượng cấp cứu thủy nạn, lực lượng y tế, phân công 100% quân số ứng trực tại các khu du lịch, điểm du lịch và bãi tắm công cộng; thực hiện cắm cờ hiệu, biển báo tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm, hướng dẫn khách du lịch tắm biển nơi an toàn; sử dụng phương tiện ca nô, mô tô trượt nước tuần tra, yêu cầu du khách không tắm biển xa bờ…

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng công tác túc trực của các lực lượng, Nhân dân, du khách vui chơi trong dịp Tết an toàn, bãi biển luôn xanh, sạch, đẹp.

Trong 5 ngày Tết, trung tâm đã hỗ trợ tìm đưa 2 trẻ lạc về với gia đình an toàn; sơ cấp cứu kịp thời 1 trường hợp du khách tắm biển bị sóng đánh va đập vào bờ kè biển khu vực Cột cờ, dẫn đến gãy đầu xương chày chân phải.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH