Vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm

Ngành BHXH tỉnh luôn nỗ lực phát triển hệ thống an sinh BHXH, BHYT để đồng hành cùng người dân và người lao động, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao thẻ bảo hiểm y tế đến người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) do BHXH tỉnh huy động từ nguồn kinh phí DN hỗ trợ vào ngày 29/11/2024.

Người dân được thụ hưởng

Nếu như không có tấm thẻ BHYT thì có lẽ việc điều trị chạy thận hơn 16 năm qua của ông Bùi Văn Hảo (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đã không thể duy trì. Bởi, thời gian điều trị quá dài và số tiền điều trị quá lớn so với kinh tế của gia đình ông. Ông Bùi Văn Hảo bày tỏ: “Tấm thẻ BHYT mang lại lợi ích thiết thực không chỉ riêng tôi mà tất cả bệnh nhân nơi đây khi không may mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị cao, thời gian điều trị kéo dài”.

Ông Nguyễn Văn Đài (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông mắc bệnh tim nên phải thường xuyên vào viện để điều trị. Có thời điểm bệnh trở nặng, ông Đài phải nằm viện nhiều ngày nên chi phí điều trị rất tốn kém.

Đây chỉ là 2 trong nhiều trường hợp tham gia BHYT và được thụ hưởng quyền lợi thiết thực để duy trì việc chữa trị bệnh. Dẫu giá trị không lớn nhưng đối với bệnh nhân không may mắc bệnh nan y lại là “phao cứu sinh”.

Với ý nghĩa đó, BHXH tỉnh chú trọng bao phủ BHYT trên địa bàn song song với việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Bên cạnh bắt buộc đối với người lao động tại các đơn vị, DN, giúp người lao động ổn định cuộc sống, kể từ năm 2008 chính sách BHXH tự nguyện được triển khai cũng đạt kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện cho hàng ngàn người khu vực phi chính thức có điều kiện tham gia lưới an sinh xã hội. Từ đó, mở rộng lưới an sinh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024, BHXH tỉnh đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao về phát triển người tham gia, thu, giảm tiền chậm đóng; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; thanh tra, kiểm tra; vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao về độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cụ thể, tổng số người tham gia BHXH là 265.530 người, đạt 100,01% kế hoạch, tăng 26.245 người (10,97%) so với năm 2023; chiếm 42,62% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 0,12% so với chỉ tiêu do UBND tỉnh giao (42,5%).

Số người tham gia BHTN là 239.952, đạt 101,74% kế hoạch, tăng 22.532 người (10,36%) so với năm 2023, chiếm 38,52% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 4,52% so với chỉ tiêu do UBND tỉnh giao (34%). Số người tham gia BHYT tại tỉnh là 1.115.368 người, đạt 100% kế hoạch, tăng 30.084 người (2,77%) so với năm 2023. Tính cả số người được các tỉnh khác cấp thẻ là 1.122.307 người, độ bao phủ đạt 94,51% dân số, cao hơn 1,01% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Tấm thẻ BHYT trở thành “phao cứu sinh” đối với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Trong ảnh: Bệnh nhân điều trị chạy thận tại Bệnh viện Bà Rịa.

Hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Theo ông Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh, thời gian qua, ngành luôn chú trọng mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, người dân; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm tiếp theo, BHXH tỉnh tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động tham mưu các cấp, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, từng bước mở rộng bền vững diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức thực hiện. Đồng thời giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số nhằm phục vụ tốt hơn người dân, DN.

Đặc biệt, ngành đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực thực hiện và chất lượng nguồn nhân lực theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội vững bền trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: QUANG LÊ