Trao 100 suất quà tới hộ khó khăn xã Hòa Hưng

Ngày 15/2, UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc phối hợp nhà tài trợ trao 150 suất quà (350.000 đồng/suất) tới hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Hưng và nhà tài trợ tặng quà đến hộ khó khăn.

Toàn bộ chi phí do UBMTTQ Việt Nam xã vận động tổ chức Những trái tim nhỏ (do bà Hồ Lê Thiên An là giám đốc) tài trợ.

Từ đầu năm đến nay, UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Hưng đã phối hợp, vận động để trao 800 suất quà đến hộ nghèo, hộ khó khăn, hoàn cảnh neo đơn, mất sức lao động… với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH