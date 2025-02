Số ca cấp cứu tăng cao nhưng ca tai nạn giao thông giảm sâu

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, số lượng bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa tăng khoảng 30-40% so với ngày thường. Song lượng bệnh liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu.

Bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu khám bệnh cho người dân dịp Tết.

Số ca tai nạn giao thông giảm đáng kể

Trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bà Rịa) tiếp nhận khoảng 230 bệnh nhân, tăng hơn 30% so với ngày thường và giảm hơn 10% so với Tết năm ngoái. Khoảng 70-80% trường hợp mắc các bệnh nội khoa, trong đó có nhiều ca nặng về tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính phải nhập viện điều trị. Tết năm nay, số bệnh nhân vào viện liên quan tới TNGT chỉ chiếm 10% trên tổng số ca vào viện, giảm khoảng 40% so với Tết Nguyên đán năm 2024. Tất cả bênh nhân đều được cấp cứu, nhập viện an toàn.

Sáng mùng 2 Tết, anh L.T.V.D., (ở TT.Phước Hải, huyện Long Đất) không may bị té xe, trầy xước ở cằm và tay. Người nhà lo lắng đưa anh vào cấp cứu ở Bệnh viện Bà Rịa. Thời điểm này, có đông bệnh nhân cùng vào viện, song anh vẫn được y, bác sĩ tiếp nhận, thăm khám nhanh chóng. Nhân viên y tế xử lý vết thương và cho anh về nhà theo dõi. “Tôi vào viện lúc 9 giờ sáng. Bệnh nhân trong Khoa Cấp cứu đang rất đông. Nghĩ mình phải nằm chờ, nhưng được bác sĩ thăm khám luôn.Tôi thấy ngày Tết nhưng y, bác sĩ làm việc trách nhiệm và nhanh chóng”, anh V.D. nói.

Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa thăm khám cho con của sản phụ Lâm Thị Cúc Hoa.

Đại diện Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bà Rịa) cho biết, hầu hết bệnh nhân vào cấp cứu chủ yếu vào buổi sáng. Ngoài người bệnh mắc các bệnh nội khoa, TNGT, trong những ngày Tết, khoa còn tiếp nhận gần 10 ca tai nạn do pháo nổ. Để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, khám, cấp cứu cho bệnh nhân, Bệnh viện Bà Rịa huy động nhân lực của nhiều khoa như cấp cứu, nội, ngoại, chấn thương chỉnh hình, hồi sức… Bên cạnh đó, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men được chuẩn bị sẵn nên bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Vũng Tàu, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 160-170 bệnh nhân/ngày. Cao điểm nhất vào ngày mùng 3 và 4 Tết, khoa cấp cứu khoảng 190 ca/ngày, tăng khoảng 55% so với ngày thường. Trong số này, phần lớn bệnh nhân nhập viện do mắc các bệnh nội khoa như viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm hô hấp trên, nhiễm trùng tiêu hóa…Có 15 trường hợp nặng phải nhập viện tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Bác sĩ Phan Hải Đăng, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) thông tin thêm, kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài, chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học trong dịp Tết là những nguyên nhân chính khiến nhiều ca bệnh phải nhập viện. Bên cạnh đó, khoa còn tiếp nhận nhiều trường hợp do tai nạn thương tích, trong đó có TNGT, khoảng 14 ca/ngày, giảm hơn so với Tết 2024 song vẫn có trường hợp nặng đa chấn thương phải chuyển tuyến điều trị. Nhờ chuẩn bị sẵn các nguồn lực nên Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

19 công dân chào đời vào ngày mùng 1 Tết

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Khoa Sản của Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa chào đón gần 170 công dân nhí chào đời khỏe mạnh. Trong đó, có 19 trẻ ra đời vào ngày mùng 1 tết.

Hơn 10 ngày nữa, mới đến ngày dự sinh đứa con thứ 2, nhưng tối 29 Tết, chị Lâm Thị Cúc Hoa (ở xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) có dấu hiệu chuyển dạ. Sau thời gian chuẩn bị đồ đạc, vệ sinh cá nhân, chị được chồng đưa vào Bệnh viện Bà Rịa sinh con. Sau khi nhập viện được 5 phút, chị đã hạ sinh thành công con gái vào 2 giờ 5 phút ngày mùng 1 Tết. Tin vui này làm gia đình chị nhân thêm niềm hạnh phúc vào mùa Xuân mới. Anh chị giờ đã “đủ nếp đủ tẻ”. Chị còn tỏ ra ngạc nhiên khi con chị là đứa trẻ đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Bà Rịa vào năm Ất Tỵ. “Tôi sinh con gái rất nhanh. Tôi hi vọng cuộc đời và tương lai của con sẽ may mắn, và suôn sẻ, bình an như ngày con chào đời”, chị Cúc Hoa tươi cười nói.

Niềm vui của sản phụ sinh con vào mùng 1 Tết.

Cùng với niềm hân hoan chào đón nhiều “rắn con” chào đời bình an, Khoa Sản (Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu) còn phát hiện và xử lý nhanh chóng cho 2 trường hợp sản phụ gặp tai biến sản khoa nguy hiểm.

Sau khi sinh con thứ ba được một ngày, 26 Tết, sản phụ T.T.T.N., (38 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) có dấu hiệu băng huyết sau sinh và được bác sĩ Khoa Sản (Bệnh viện Bà Rịa) phát hiện kịp thời. Sản phụ nhanh chóng được truyền 2 đơn vị máu nên bảo toàn sức khỏe cho chị. Còn tối 29 Tết, Khoa Sản (Bệnh viện Vũng Tàu) chẩn đoán sản phụ L.T.X.M., (19 tuổi, ở phường 5, TP.Vũng Tàu) bị nhau bong non. Xác định đây là một tai biến sản khoa nguy hiểm, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi. Do đó, bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu lấy thai cho sản phụ. Nhờ vậy, 2 mẹ còn đều an toàn và khỏe mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG