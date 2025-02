Không để gián đoạn việc cấp lý lịch tư pháp

Từ ngày mai, 28/2, nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) sẽ được chuyển từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh. 2 đơn vị đã có quá trình chuẩn bị rốt ráo, bảo đảm việc chuyển giao không gây ảnh hưởng tới người dân và DN.

Công chức Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cán bộ Công an tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Phạm Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, để thực hiện tốt việc chuyển giao, thời gian qua, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, đảm bảo công tác chuyển giao kịp thời, không gián đoạn, không ảnh hưởng tới việc giải quyết yêu cầu cấp phiếu LLTP của người dân. Việc chuyển giao sẽ chính thức thực hiện từ 28/2.

Ghi nhận tại quầy dịch vụ công của Sở Tư pháp ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh những ngày qua đều có cán bộ công an tới hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục cho người dân và DN có yêu cầu cấp Phiếu LLTP.

Chị Nguyễn Bảo Trân (SN 2002, ngụ TP.Bà Rịa) đang làm hồ sơ xin việc nên tới quầy dịch vụ công của Sở Tư pháp yêu cầu cấp phiếu LLTP. Khi được hỏi tại sao không làm trên VNeID cho đỡ mất thời gian đi lại, chị Trân cho biết do tài khoản VNeID chưa kích hoạt mức độ 2. Được cán bộ công an hướng dẫn, chị điền thông tin lên phiếu yêu cầu và tới quầy dịch vụ công của Công an tỉnh để kích hoạt VNeID mức độ 2 nhằm tiếp tục thực hiện yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến.

Tương tự, chị Trần Thị Lan (SN 1998, ngụ huyện Long Đất) tới yêu cầu cấp phiếu LLTP để chuẩn bị đi nước ngoài. Được cán bộ công an hướng dẫn, chị chủ động sử dụng VNeID và làm hồ sơ trực tuyến. "Chỉ mất khoảng 7 phút tôi đã nhập xong thông tin và nộp lên hệ thống thành công. Tôi cũng thực hiện thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính để đỡ mất thời gian đi lại”, chị Lan nói.

Cán bộ Công an tỉnh làm quen với nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ tại quầy dịch vụ công của Sở Tư pháp ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo một cán bộ công an đang "làm quen" nhiệm vụ mới tại quầy dịch vụ công Sở Tư pháp, mỗi ngày có khoảng 30-35 công dân đến yêu cầu cấp phiếu LLTP, chủ yếu là những người mới làm lần đầu, không biết việc yêu cầu cấp phiếu LLTP trên VNeID và không nắm rõ công nghệ.

“Ban đầu thực hiện công việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP của người dân tôi cũng thấy khó khăn. Tuy nhiên được công chức của sở hướng dẫn và sau vài ngày làm quen với quy trình, thủ tục nên công việc đều khá thuận lợi”, vị cán bộ công an chia sẻ.

Phòng Nghiệp vụ 2 của Sở Tư pháp hơn nửa tháng nay cũng đông đúc bởi có nhiều cán bộ Công an tỉnh tới trao đổi nghiệp vụ để chuẩn bị tiếp quản công việc. Sở Tư pháp bố trí chuyên viên hướng dẫn cán bộ công an về nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP; tiếp nhận, tra cứu, xác minh, cấp phiếu LLTP; tiếp nhận, xử lý thông tin và xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP.

Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng thực hiện thống kê, lập danh sách hồ sơ LLTP do Sở xây dựng; thông tin LLTP phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP đã cấp phiếu LLTP và danh sách hồ sơ LLTP do sở đã cấp phiếu LLTP.

Từ ngày 13/11/2024 đến 23/2/2025, Sở Tư pháp tiếp nhận hơn 3.213 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID (trên tổng số hơn 4.614 hồ sơ các loại), chiếm khoảng 70%.

“Đến nay các nhiệm vụ chuẩn bị cho việc bàn giao đều thực hiện theo đúng tiến độ, lộ trình kế hoạch đề ra. Các cán bộ công an cũng nắm chắc nghiệp vụ và quy trình thực hiện những khâu trong quản lý, cấp phiếu LLTP”, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2 Sở Tư pháp thông tin.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Phạm Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, để thực hiện tốt việc chuyển giao nhiệm vụ, Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ. Đảm bảo công tác chuyển giao kịp thời, không gián đoạn, không ảnh hưởng tới việc giải quyết yêu cầu cấp phiếu LLTP của người dân.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN