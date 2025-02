Đổ xô đi tiêm vắc xin cúm

Lo ngại dịch cúm diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 2 đến nay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin cúm, với số lượng tăng từ 8-10 lần so với những tháng trước.

Người dân đến tiêm vắc xin cúm tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu).

Lượng người tiêm vắc xin cúm tăng mạnh

Khoảng 2 tuần nay, Trung tâm tiêm chủng VNVC Vũng Tàu và Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) thường xuyên tiếp đón rất đông người dân đến tiêm vắc xin cúm, tăng gấp 10 lần so với mấy tháng trước. Người dân bày tỏ lo ngại cúm mùa dễ lây lan và ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ quyết định tiêm vắc xin cúm với hy vọng mang lại hiệu quả phòng chống bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người nhà.

Số người đến tiêm vắc xin cúm chủ yếu trẻ nhỏ và người già. Thậm chí, nhiều gia đình cùng nhau đi tiêm vắc xin cúm. Gia đình ông Trần Văn An (74 tuổi, ở phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu) có 4 thành viên, gồm ông, vợ ông, con gái và cháu ngoại đều đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Thắng Nhì tiêm vắc xin cúm.

Cúm mùa gây suy giảm sức đề kháng, hệ miễn dịch và có thể gây ra các biến chứng nặng nguy hiểm. Tiêm vắc xin cúm là biện pháp hiệu quả phòng bệnh lên đến 90%. Vắc xin cúm có thể ngăn biến chứng: viêm tai giữa, viêm xoang, viêm phổi, viêm cơ tim, suy hô hấp; giảm 70-80% tỷ lệ tử vong có liên quan đến cúm ở người cao tuổi và người có bệnh nền. Trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi, tiêm 2 liều cách nhau 1 tháng nếu chưa từng tiêm vắc xin cúm; trẻ 9 tuổi trở lên và người lớn chỉ cần tiêm 1 liều duy nhất. Cả trẻ em và người lớn đều nên tiêm vắc xin cúm nhắc lại hằng năm.

Ông An cho biết, vợ chồng ông tuổi cao, hệ miễn dịch đã suy giảm. Thông tin có nhiều ca bệnh cúm nặng phải nhập viện ở một số tỉnh phía Bắc làm ông lo lắng. Do đó, ông cho cả nhà đi tiêm vắc xin cúm để bảo vệ sức khỏe. “Cả nhà tôi cùng chích vắc xin cúm mùa. Tôi nghĩ tiêm phòng là biện pháp phòng ngừa bệnh tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Tiêm được vắc xin cúm, tôi cảm thấy khá yên tâm ngay cả khi bệnh có thể lây lan cho mình”, ông An cho hay.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng ghi nhận số lượng người dân đến tiêm vắc xin cúm tăng đột biến từ đầu tháng 2 trở lại đây. Trước đây, trung tâm chỉ tiêm vắc xin cúm cho 1-2 trường hợp/ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số người đến tiêm cúm tăng từ 8-10 lần. Có ngày, trung tâm tiêm gần 30 liều, tương đương với một tháng của năm 2024.

Bác sĩ Phạm Thị Hiền, Phụ trách Phòng Khám đa khoa (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm vắc xin cúm cho người dân, giai đoạn này, mỗi đợt trung tâm phải đặt mua gấp đôi liều vắc xin so với trước. Tuần này, trung tâm vừa mua về 100 liều và đã đặt thêm 200 liều vắc xin cúm để phục vụ nhu cầu người dân.

Chưa có ca bệnh nặng

Theo Bệnh viện Bà Rịa, từ tháng 12/2024 đến nay, bệnh viện tiếp nhận rải rác các trường hợp đến khám có biểu hiện mắc bệnh cúm như ho, sốt, sổ mũi, đau họng. Những người này ở tình trạng nhẹ, được bác sĩ kê đơn thuốc về nhà điều trị ngoại trú.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng (Khoa Nhiễm, Bệnh viện Bà Rịa) cho biết, bệnh cúm xảy ra quanh năm, nhưng chủ yếu vào mùa đông xuân. Thời tiết lạnh, vi rút gây cúm tồn tại lâu và lây lan nhiều hơn nên người dân dễ mắc cúm mùa. Ở những năm trước, bệnh viện từng ghi nhận một vài trường hợp có dấu hiệu lâm sàng mắc bệnh cúm và trở nặng khi có tổn thương phổi, phải nhập viện. Tuy nhiên, năm nay, Bệnh viện Bà Rịa chưa ghi nhận ca bệnh nào tương tự.

Bệnh cúm thường nhẹ, chỉ cần điều trị ngoại trú từ 5-7 ngày sẽ bình phục. Tuy nhiên, những đối tượng như trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người già trên 65 tuổi, người có bệnh nền mãn tính thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh cúm và trở nặng cần phải chú ý. Bệnh này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, nhất là gây suy hô hấp do bội nhiễm viêm phổi. Người có bệnh mãn tính khi mắc cùm còn làm cho bệnh nền trở nặng hơn. Điều này gây nguy cơ tử vong cho người bệnh. Do đó, những đối tượng này khi có biểu hiện mắc bệnh cúm cần đến khám tại cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, chỉ định nhập viện khi cần thiết.

Giá tiêm vắc xin cúm mùa trên địa bàn tỉnh có mức dao động từ khoảng 300 -370 ngàn đồng/mũi (tùy theo nhà sản xuất). Cụ thể, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thắng Nhì và Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu), vắc xin cúm có giá 356 ngàn đồng/mũi (do Pháp và Hà Lan sản xuất), 350 ngàn đồng (Hàn Quốc sản xuất) và 315 ngàn đồng (Việt Nam sản xuất). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Vũng Tàu cùng có giá 364 ngàn đồng (Hà Lan sản xuất). Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Đồng Tâm có giá 350 ngàn đồng/liều (Hà Lan và Pháp sản xuất) và 340 (Hàn Quốc sản xuất).

Bác sĩ Hùng khuyến cáo thêm, hầu hết bệnh nhân mắc bệnh cúm ở thể nhẹ, có thể tự khỏi, nên không phải trường hợp nào cũng dùng thuốc điều trị như thuốc Tamiflu. Thuốc này được sử dụng khi bác sĩ có chỉ định dùng cho bệnh nhân có biến chứng và yếu tố nguy cơ làm bệnh trở nặng. Vì vậy, người dân không nên tự mua và uống thuốc này ở nhà. Nếu người dân mua, tích trữ thuốc Tamiflu sẽ khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm, giá cả đẩy lên cao, làm cho thị trường thuốc biến động. “Người dân nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh cúm như: đeo khẩu trang nơi đông người, thường xuyên rửa tay với xà phòng, ăn uống đủ chất, nhất là cần phải tiêm vắc xin cúm”, bác sĩ Hùng nói thêm.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM