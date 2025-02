Cảnh sát giao thông tí hon

Đó là chương trình do Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an TP.Vũng Tàu phối hợp Phân viện, Viện Khoa học Công nghệ an toàn tổ chức tại Trường MN Hương Sen (TP.Vũng Tàu), sáng 26/2.

Các em được trải nghiệm thực tế cùng với chú CSGT.

Tại chương trình, hơn 500 trẻ được học những kiến thức về an toàn giao thông qua trả lời câu hỏi tương tác với báo cáo viên; trực tiếp trải nghiệm hóa thân thành CSGT tí hon thực hiện các động tác như: chỉ huy, điều khiển giao thông và tham gia giao thông dưới sự hướng dẫn của các cô, chú CSGT; trải nghiệm ngồi trên xe đặc chủng CSGT.

Tin, ảnh: MẠNH VŨ