Ngày 17/1, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế, thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2024.

Năm 2024, TP.Vũng Tàu đã giám sát và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Trong năm, thành phố có 747 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 26% so với năm 2023; gần 500 ca tay chân miệng, giảm 48% so với năm trước. Số ca mắc các bệnh truyền nhiễm khác như tiêu chảy, quai bị, thủy đậu… đều giảm so với năm 2023. Tuy nhiên, tình hình bệnh sởi trên địa bàn diễn biễn phức tạp, với 236 ca mắc, đến nay đã được kiểm soát. Vũng Tàu cũng không có ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm nói trên. Địa phương thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, quản lý, điều trị cho người bệnh mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Trong năm 2024, TP.Vũng Tàu có hơn 94% người dân tham gia BHYT, tăng 0,45% so với năm trước; 51,82% lực lượng lao động tham gia BHXH, tăng 1% so với cùng kỳ; 47,38% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cơ quan BHXH TP.Vũng Tàu chi trả hơn 2.178 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp tuất, thai sản…

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG