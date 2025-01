Tặng quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17/1, tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP tỉnh (TT.Kim Long, huyện Châu Đức), Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức chương trình Xuân tri ân năm 2025, với sự tham gia của 120 cựu TNXP và ĐVTN. Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn trao tặng 20 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng tới các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các cựu thanh niên xung phong nhận quà Tết tại chương trình.

* Công ty TNHH Lock&Lock Vina thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ủng hộ 1.138 phần quà, gồm các vật dụng nấu bếp như: chảo, xoong nồi… với tổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng tặng người nghèo, người khó khăn vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

* Tiếp tục chương trình “Trao yêu thương-sẻ chia Tết ấm”, ngày 17/1, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ trao 180 suất quà Tết (500.000 đồng/suất) hỗ trợ người nghèo, khó khăn, khuyết tật, bảo trợ xã hội; lao động ở trọ mất việc, không có điều kiện về quê đón Tết. Tổng giá trị quà là 90 triệu đồng, do phường Tân Phước vận động Công ty Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép TCIT, Công ty TNHH Thanh Nga, Công ty TNHH An Phát Đạt và các DN, nhà hảo tâm hỗ trợ. Trước đó, chương trình cũng trao 100 suất quà tới các hộ khó khăn trên địa bàn phường.

* Từ ngày 13 đến 17/1, Công an tỉnh phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tặng 550 phần quà (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng) cho các gia đình chính sách, HS và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tặng quà 17 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 20 trẻ mồ côi do các cấp hội Công an tỉnh nhận đỡ đầu.

