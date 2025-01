Sáng 15/1, Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do ông Đoàn Văn Bỉ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TX.Phú Mỹ, gồm: Siêu thị Go! Phú Mỹ và Cửa hàng kinh doanh thức ăn nhanh KFC.

Thành viên đoàn kiểm tra lấy mẫu dầu chiên đang sử dụng tại Cửa hàng kinh doanh thức ăn nhanh KFC để test nhanh độ ôi khét dầu mỡ và cho kết quả âm tính.

Tại thời điểm kiểm tra, hai cơ sở này tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh ATTP.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM