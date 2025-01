Phường Phú Mỹ xóa các điểm đen chiếm dụng vỉa hè để buôn bán

Sau gần 2 tháng ra quân đồng loạt lập lại trật tự đô thị, các điểm “đen” về chiếm dụng vỉa hè và mất an toàn giao thông trên địa bàn phường Phú Mỹ đã được xử lý triệt để, trả lại đường thông hè thoáng.

Trước cổng trường Tiểu học Quang Trung thông thoáng chiều 26 Tết.

Chiều 25/1 (26 Tháng Chạp), chúng tôi thực tế các điểm “đen” về tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh trên địa bàn phường Phú Mỹ gồm: Đường Tôn Thất Tùng (từ ngã tư Lê Thánh Tông đến ngã tư Lý Thường Kiệt) và chợ Ngọc Hà.

Tại đường Tôn Thất Tùng, hai bên đường cửa hàng dày đặc. Nhẩm đếm từ ngã tư Lê Thánh Tông đến ngã tư Lý Thường Kiệt không dưới 50 điểm bán hàng, từ tiệm thuốc tây, tạp hóa hoành tráng đến chiếc tủ nhỏ gọn bán bánh mì hay chiếc bạt với đủ loại lagim bày trên mặt đất… đều có trên đoạn đường này.

Ngày cận Tết, hoạt động mua bán vô cùng sôi động. Thế nhưng, có một điều người mua chạy thẳng xe lên vỉa hè, không còn đậu tràn lan dưới lòng đường. Các cửa hàng chất đầy hàng hóa và thụt vào sau vạch kẻ vàng - vạch do TX.Phú Mỹ kẻ phân ranh giới cho người đi bộ. Trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung vắng lặng, không một xe hàng rong nào. Xe cộ lưu thông qua lại thuận tiện.

Tất cả hàng hóa đều phải đặt trong vạch kẻ vàng - vạch do TX.Phú Mỹ kẻ phân ranh giới cho người đi bộ.

Chủ cửa hàng tạp hóa Như Ý, đối diện Trường Tiểu học Quang Trung (số 93 Tôn Thất Tùng), chị Lê Thị Thị cho biết, gần 2 tháng nay, khu vực này không còn tình trạng kẹt xe, người bán người mua vui vẻ với nhau hơn vì không còn bị căng thẳng bởi khói bụi và tiếng ồn động cơ xe. Chị mong chính quyền duy trì tuần tra, chốt trực kết hợp xử lý những trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè để mọi người cùng nhìn nhau ý thức đồng lòng chấp hành trả lại vỉa hè, lòng đường cho đúng chức năng của nó.

Tại chợ Ngọc Hà, hàng quán dọc đường Dương Bạch Mai-Nguyễn Cư Trinh đều tuân thủ đặt hàng hóa, bàn ghế, phương tiện kinh doanh bên trong phần diện tích được phép nên các tuyến đường quanh chợ ngăn nắp, thông thoáng hơn.

Ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ (bìa phải) gặp gỡ người kinh doanh trên đường Tôn Thất Tùng tuyên truyền không chiếm dụng vỉa hè để buôn bán.

Ông Phan Văn Châu, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ cho biết, đường Tôn Thất Tùng đặc biệt là trước cổng Trường Tiển học Quang Trung là điểm nóng kẹt xe do hàng rong chiếm dụng vỉa hè tràn ra lòng đường gây ách tắc, hỗn loạn giao thông nhất là vào buổi sáng, trưa và cuối buổi chiều. Vấn đề trên đã được cử tri phản ánh trong kỳ họp HĐND cuối năm 2024.

Với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, từ cuối 12/2024, các lực lượng gồm công an, mặt trận, đoàn thể phường cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, ban điều hành khu phố đồng loạt ra quân tuyên truyền các hộ dân sinh sống dọc các tuyến giao thông lớn trên địa bàn không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, kết hợp cho các hộ ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không chiếm dụng vỉa hè trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, duy trì xe cơ động phát loa tuyên truyền, nhắc nhở. Đối với người bán rong, sau nhắc nhở vẫn cố tình tái phạm thì tiến hành thu giữ phương tiện kinh doanh.

Nhờ vậy, tình hình các điểm “đen” vi phạm trật tự đô thị được kiểm soát. Ý thức chấp hành của người dân nâng lên. Để tạo điều kiện mặt bằng cho bà con kinh doanh Tết, phường thống nhất “mở” cho bà con tận dụng phần vỉa hè phía trước bán hàng nhưng không được quá vạch giới hạn. Sau Tết, phường tiếp tục duy trì các bốt tuần tra tại các điểm nóng trên, đồng thời xử phạt theo quy định với người cố tình vi phạm.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA