Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà Tết cho người dân Châu Đức

Sáng 10/1, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQ Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã tặng quà Tết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động của huyện Châu Đức nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà Tết cho người nghèo huyện Châu Đức.

Đón tiếp và tham gia cùng Đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Báo cáo với Đoàn công tác của Trung ương về tình hình chăm lo, chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh, ông Bùi Chí Thành cho biết, thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 11/12/2024 về “Tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025” của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tặng quà cho người nghèo.

Trong đó, tỉnh đã vận động, huy động các nguồn lực xã hội, thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, với tổng kinh phí hỗ trợ, trợ cấp Tết hơn 291 tỷ đồng (tăng 10% so với Tết năm 2024).

Ngoài nguồn ngân sách được cấp, các cấp, ngành và địa phương còn chủ động vận động nguồn kinh phí khác để hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho người lao động.

Các hoạt động chăm lo Tết cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng được mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, với tổng trị giá quà tặng gần 62 tỷ đồng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình tặng quà Tết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gửi lời hỏi thăm ân cần của Tổng Bí Thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình cảm thân thiết của cá nhân tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.

Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà các trường hợp khó khăn.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2024 khi đạt mức tăng trưởng ấn tượng là 11,72%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ và thứ 3 cả nước. Tỉnh hoàn thành 13/14 chỉ tiêu về kinh tế, ngân sách; 16/16 chỉ tiêu về văn hóa, xã hội; 7/7 chỉ tiêu về môi trường. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.000 USD/người/năm (cao hơn 1.000 USD/người/năm so với năm 2023). Tỉnh là một trong những địa phương có thu nhập cao nhất cả nước....

Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người lao động.

Là địa phương phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà mong muốn Đảng bộ, chính quyền, các cấp của tỉnh cần tiếp tục quan tâm và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng về văn hóa, y tế, giáo dục. Triển khai các chính sách an sinh để trong tương lai gần người dân được hưởng thụ các dịch vụ xã hội chất lượng cao; hệ thống an sinh xã hội đa tầng; sống trong môi trường trong lành, an toàn, nâng cao chỉ số hạnh phúc.

Đặc biệt, trong dịp Tết này, tỉnh cần tổ chức các hoạt động thiết thực, hỗ trợ cho các gia đình đón Tết sum vầy, đầm ấm; quan tâm các lực lượng ứng trực, lực lượng đóng quân trên các nhà giàn DK1, lực lượng tuần tra chấp pháp trên biển.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Đức cảm thấy vui mừng khi nhận được quà Tết từ Phó Thủ tưởng Chính phủ Trần Hồng Hà.

“Tết đến Xuân về, tôi chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm mới, thắng lợi mới”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gửi lời chúc Tết.

Dịp này, Đoàn công tác đã tặng 100 phần quà (1,3 triệu đồng/phần) cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động của huyện Châu Đức.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG