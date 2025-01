Mang Tết đầm ấm đến với người nghèo

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần. TP.Vũng Tàu đã và đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trao sổ tiết kiệm cho người dân khó khăn vào chiều 17/1.

Sẻ chia với những mảnh đời khó khăn

Bà Kim năm nay gần 70 tuổi, sống bằng nghề bán dạo những mặt hàng lặt vặt như kẹo sing-gum, tăm… Số tiền ít ỏi từ công việc này vừa đủ để bà trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày và nuôi em gái bị bệnh tâm thần. Vì vậy, được nhận sổ tiết kiệm là nguồn hỗ trợ quý giá, tiếp thêm động lực cho bà.

Bà Kim là 1 trong 75 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 4 triệu đồng) tại buổi lễ tiếp nhận kinh phí do các doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội nhân Tết Ất Tỵ 2025, diễn ra ngày 17/1 do TP.Vũng Tàu tổ chức.

Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Thanh Sơn, thay em gái là bà Nguyễn Thị Mộng Thu, trú tại 166/20 Hoàng Hoa Thám, đến nhận sổ tiết kiệm, vui mừng cho biết: “Gia đình tôi rất biết ơn lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp đã quan tâm, hỗ trợ em gái tôi có một khoản dự phòng cho cuộc sống”.

Người dân phường 11 (TP.Vũng Tàu) được cấp thuốc miễn phí tại "Phiên chợ 0 đồng" do phường tổ chức ngày 19/1.

Ông Sơn chia sẻ thêm, khoảng 10 năm trước, bà Thu gặp tai nạn lao động dẫn đến bị liệt. Chồng bà Thu mất sớm, nên hiện tại, cuộc sống của hai mẹ con bà đều dựa vào sự giúp đỡ của anh em, họ hàng và những nhà hảo tâm.

Doanh nghiệp tích cực chung tay

Với mong muốn để những mảnh đời khó khăn như bà Kim, bà Thu có điều kiện đón Tết Ất Tỵ 2025 đủ đầy hơn, TP.Vũng Tàu đã đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực hỗ trợ người dân và nhận được sự chung tay tích cực của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Tại lễ tiếp nhận kinh phí của các doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu đã trao 300 triệu đồng (tương đương 75 sổ tiết kiệm) cho người dân khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp khác cũng chung tay, như Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương ủng hộ 300 triệu đồng, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ 300 triệu đồng, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn ủng hộ 100 triệu đồng, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chi nhánh Vũng Tàu) ủng hộ 30 triệu đồng…

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, TP.Vũng Tàu đã vận động hơn 10 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm để trao quà cho người dân khó khăn, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu. 17 phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” để người dân có điều kiện chuẩn bị Tết đủ đầy hơn.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, cho biết: “Đây là việc làm nhằm lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp để chăm lo cho người khó khăn, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Thành phố mong muốn người dân, đặc biệt là các gia đình khó khăn có điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp nghĩa tình, thắm tình đoàn kết”.

Bài, ảnh: CẨM NHUNG