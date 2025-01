Lãnh đạo huyện Châu Đức thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt nam huyện Châu Đức tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng năm mới 34 cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

Ông Đỗ Chí Khởi, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cùng đoàn công tác tới thăm, chúc Tết Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung.

Tại nơi đến, lãnh đạo huyện Châu Đức đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ, tín hữu, tăng ni, phật tự đón mừng năm mới Ất Tỵ vui tươi, an lạc và hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cơ sở tôn giáo trong việc vận động phật tử, giáo dân, tín đồ đồng hành cùng địa phương xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh, trật tự của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, luôn thể hiện truyền thống sống “Tốt đời - đẹp đạo”.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức đến thăm, chúc Tết chùa Quảng Liên, xã Láng Lớn.

Đại diện các tổ chức tôn giáo bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc khi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo và khẳng định sẽ tiếp tục vận động giáo dân, tăng ni, phật tử… chấp hành tốt chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN