Chủ tịch UBND tỉnh gửi Thư khen 56 học sinh giỏi quốc gia

Sáng 24/1, Sở GD-ĐT tổ chức Lễ chúc mừng và trao Thư khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT.

Năm học 2024-2025, đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 THPT của tỉnh dự kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia với 99 học sinh. Kết quả, có 56/99 học sinh dự thi đoạt giải chiếm tỷ lệ 56,57%, tăng 12 giải so với năm 2024 (tăng 7,17%). Trong đó, 12 giải Nhì, 14 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Ông Đặng Minh Thông chúc mừng 9 giáo viên lãnh đội.

Tuy năm 2025 đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh không có học sinh đạt giải Nhất nhưng lại có số lượng giải cao nhất từ trước tới nay. Tính riêng các trường THPT chuyên trên toàn Quốc, Bà Rịa-Vũng Tàu xếp hạng 26/40 trường, tăng 5 hạng so với năm 2024. So với các địa phương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xếp đồng hạng 29/63 tỉnh thành; xếp thứ 3/6 tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ, tăng 2 bậc so với năm 2024. Bên cạnh đó 1 em học sinh tiếp tục được tham gia lựa chọn thi chọn đội tuyển quốc gia năm dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 56 thí sinh đạt giải.

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 56 học sinh đạt giải. Thư khen gửi cho từng học sinh viết: “Lãnh đạo UBND tỉnh rất vui và khen ngợi cháu về thành tích xuất sắc trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2024-2025. Đây là kết quả của sự phấn đấu, rèn luyện và sự quyết tâm của cháu cũng như sự tâm huyết, dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo và nhà trường trong suốt quá trình học tập vừa qua. Thành quả hôm nay là sự tiếp nối đầy tự hào về truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là tấm gương sáng để các lớp học sinh học tập và phấn đấu rèn luyện. Thành tích của cháu và các bạn góp phần khẳng định kết quả của tỉnh và ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện và chăm lo cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian tới, Lãnh đạo UBND tỉnh mong cháu tiếp tục nỗ lực và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được; phấn đấu hơn nữa để đạt được các thành tích cao trong học tập và rèn luyện, kiên trì, nỗ lực, quyết tâm theo đuổi và thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, góp phần xây dựng quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chúc cháu và gia đình thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự trách nhiệm, tâm huyết trên hành trình gieo mầm, dìu dắt của các thầy cô giáo cùng sự nỗ lực, phấn đấu, vươn lên trong học tập của các em học sinh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng ngành GD-ĐT sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động dạy và học; đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp cận, khám phá những chân trời tri thức mới với những khát vọng, ước mơ lớn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và của tỉnh.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI