Bí thư Chi bộ tuyên truyền giỏi

Ông Nguyễn Xuân Tình (SN 1963), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban điều hành KP.Hải An (TT.Phước Hải, huyện Long Đất) là 1 trong 62 điển hình tiên tiến toàn quốc trong công tác thông tin cơ sở năm 2024. Ông được Bộ Thông tin-Truyền thông tôn vinh ngày 8/10/2024 vừa qua với thành tích xuất sắc trong vận động tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư…

Lãnh đạo Bộ Thông tin-Truyền thông trao Bằng khen điển hình tiên tiến toàn quốc trong công tác thông tin cơ sở năm 2024 cho ông Nguyễn Xuân Tình vào ngày 8/10/2024.

Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

Khu đất trống đầy cỏ dại, rác thải ở KP.Hải An (TT.Phước Hải) nay đã trở thành các tiểu công viên sạch, đẹp. Tiểu công viên KP.Hải An rộng 250m2 được khánh thành vào ngày 20/3/2024. Với diện tích khá rộng, thoáng mát nên nơi đây nhanh chóng trở thành điểm vui chơi, thư giãn của người dân địa phương.

Để thực hiện mô hình, ông Nguyễn Xuân Tình cùng Ban điều hành khu phố xây dựng kế hoạch, phổ biến, tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân đóng góp kinh phí, chung tay thực hiện. Qua đó, đã nhận được sự chung tay ủng hộ của toàn thể người dân.

Lặn lội “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, gặp từng người” theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, ông Nguyễn Xuân Tình tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân cùng tham gia với chính quyền giải quyết nhiều vấn đề dân sinh ở cơ sở. Nhiều năm qua, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban điều hành KP.Hải An Nguyễn Xuân Tình đã kịp thời truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương đến với bà con Nhân dân. Trong đó, ông tập trung tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, tích cực phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu phố. Nhờ đó, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa của khu phố đạt thành tích tốt, với 490 hộ đạt gia đình văn hóa. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở khu phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò nêu gương

Địa bàn KP.Hải An có 501 hộ với 2.397 nhân khẩu. Người dân chủ yếu mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản và buôn bán nhỏ lẻ. Với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban điều hành khu phố, ông thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, kinh tế của các gia đình để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Nhằm giúp người dân có vốn làm ăn, ông Tình tận tình hướng dẫn các hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện đã có 25 hộ vay, với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Đối với những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn chưa đủ 65 tuổi, ông Tình vận động bà con ủng hộ tặng thẻ BHYT.

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, khu phố Hải An đã triển khai mô hình thu gom rác tại nhà và được nhiều người dân ủng hộ. Đối với phong trào “Toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập”, ông Tình cùng với Ban công tác Mặt trận đã vận động các gia đình đưa trẻ vào lớp 1 đúng tuổi; đồng thời vận động nhà hảo tâm tặng 34 suất quà và 6 suất học bổng, 6 thẻ BHYT cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền hơn 32 triệu đồng.

Ông Phan Văn Hảo, Chủ tịch UBND TT.Phước Hải nhận xét, ông Nguyễn Xuân Tình có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Trong các nhiệm vụ của khu phố, ông luôn nêu gương đi đầu, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Nhờ vậy, việc triển khai các nhiệm vụ ở khu phố đều được cộng đồng hưởng ứng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện.

QUANG LÊ