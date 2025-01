BHXH tỉnh vượt chỉ tiêu về độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sáng 8/1, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, BHXH tỉnh đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao về phát triển người tham gia, thu, giảm tiền chậm đóng; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; thanh tra, kiểm tra; vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao về độ bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ông Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đến các cá nhân.

Cụ thể, tổng số người tham gia BHXH là 265.530 người, đạt 100,01% kế hoạch, tăng 26.245 người (10,97%) so với năm 2023; chiếm 42,62% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 0,12% so với chỉ tiêu do UBND tỉnh giao (42,5%).

Số người tham gia BHTN là 239.952, đạt 101,74% kế hoạch, tăng 22.532 người (10,36%) so với năm 2023, chiếm 38,52% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 4,52% so với chỉ tiêu do UBND tỉnh giao (34%).

Số người tham gia BHYT tại tỉnh là 1.115.368 người, đạt 100% kế hoạch, tăng 30.084 người (2,77%) so với năm 2023. Tính cả số người được các tỉnh khác cấp thẻ là 1.122.307 người, độ bao phủ đạt 94,51% dân số, cao hơn 1,01% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam" đến các cá nhân thuộc BHXH tỉnh.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN 8.412,9 tỷ đồng, đạt 102,64% kế hoạch (tăng 836,4 tỷ đồng 11,04% so với năm 2023). Tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 170 tỷ đồng, chiếm 2,03% số thu, thấp hơn 0,06% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam quy định (2,09%).

Ông Phạm Văn Nanh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh đến các tập thể thực có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tuyên truyền tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, BHXH tỉnh tăng cường công tác tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp nhằm tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan truyền thông… triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT phù hợp từng nhóm đối tượng tiềm năng, từng thời điểm, từng địa phương… để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bà Nguyễn Hoàng Lan Anh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao Giấy khen đến các cá nhân.

Đặc biệt, kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của các cấp thẩm quyền.

Dịp này, lãnh đạo BHXH tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến 5 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam” đến 8 cá nhân thuộc BHXH tỉnh và Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh đến 8 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tuyên truyền và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: AN NHIÊN