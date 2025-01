Bệnh viện Mắt tỉnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Sáng 17/1, Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động bệnh viện và công tác phòng, chống mù lòa năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh khám cho bệnh nhân.

Năm 2024, Bệnh viện Mắt tỉnh hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu được giao. Bệnh viện đã thực hiện hơn 7.300 ca phẫu thuật, tăng gần 1.740 ca so với năm 2023. Số bệnh nhân được phẫu thuật giải phóng mù lòa trong năm cao gấp 1,2 lần so với năm trước; tiếp nhận, khám cho hơn 96.400 lượt bệnh nhân, đạt 120,5% kế hoạch; điều trị hơn 9.300 ca nội trú, đạt hơn 155%; công suất sử dụng giường bệnh đạt 126,42% so với kế hoạch. Hơn 99,5% bệnh nhân được khảo sát hài lòng với bệnh viện.

Bệnh viện còn thực hiện hiệu quả mô hình chăm sóc mắt toàn diện tại cộng đồng, trong đó khám mắt miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi, khám khúc xạ cho hơn 5.000 HS và tặng hơn 500 cặp kính cho HS khó khăn.

Quý I/2025, Bệnh viện Mắt tỉnh sẽ di dời về cơ sơ mới nên bệnh viện lập phương án tách Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thành 2 Khoa Xét nghiệm tổng hợp và Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; thành lập đơn nguyên phẫu thuật khúc xạ; đề nghị thành lập phòng khám chuyên khoa nội. Bệnh viện còn triển khai mới đơn vị kiểm soát cận thị và phẫu thuật khúc xạ, phẫu thuật dịch kính - võng mạc cơ bản, phẫu thuật lé, sụp mi trẻ em, bước đầu thực hiện các phẫu thuật có gây mê. Bệnh viện mắt cũng nâng quy mô giường bệnh giai đoạn 1 năm 2025-2027 lên 120 giường, giai đoạn 2 năm 2028-2030 lên 150 giường.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM