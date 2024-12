VỤ 4 NGƯỜI NGHI NGỘ ĐỘC RƯỢU: Cơ sở dừng sản xuất, kinh doanh rượu

Sở Y tế cho biết, liên quan đến 4 trường hợp nghi ngộ độc rượu, Sở đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Phòng Y tế TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa cùng các đơn vị liên quan truy xuất tận cùng nguồn gốc rượu.

Theo đó, 4 nạn nhân nói trên uống rượu tại quán bánh canh cá lóc (đường 30/4, TP.Vũng Tàu) do ông N.V.K., làm chủ. Ông K. mua rượu từ quán tạp hóa T.Q., (đường 30/4) do ông P.V.S., làm chủ. Ông S. lại mua rượu của bà H.T.C., (đường Đô Lương). Bà C. mua rượu tại Cơ sở H.H., (xã Long Phước, TP.Bà Rịa).

4 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Vũng Tàu).

Sau khi xảy ra việc, Phòng Y tế TP. Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan đã kiểm tra, xác minh nguồn gốc rượu tại quán bánh canh, tạp hóa T.Q., và bà H.T.C.

Phòng Y tế TP.Bà Rịa phối hợp TTYT thành phố, cùng nhiều cơ quan khác kiểm tra cơ sở sản xuất rượu H.H., (xã Long Phước) do bà N.T.M.H., làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Bà Rịa cấp, ngành nghề kinh doanh thức ăn gia súc.

Theo trình bày của bà chủ, đơn vị sản xuất rượu thủ công, một ngày nấu từ 50kg gạo, cho ra thành phẩm 60-70 lít rượu (khoảng 30 độ), gạo mua từ miền tây hoặc tại địa phương. Men nấu rượu có nhãn hiệu Hoàng Vũ (xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), có số chứng nhận an toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Thuận.

Cơ sở đang có 8 bình rượu, mỗi bình 30 lít. Đoàn thực hiện 8 test nhanh Methanol và đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, Đoàn ghi nhận cơ sở H.H., còn một số tồn tại như: cơ sở sản xuất rượu thủ công nhưng chưa đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu; không có giấy đủ điều kiện sản xuất rượu; 2 người trực tiếp sản xuất chưa được khám sức khoẻ, chưa xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; không có hợp đồng mua bán hoặc hoá đơn mua bán rượu; khu vực sản xuất rượu gần chuồng heo.

Đoàn yêu cầu cơ sở dừng kinh doanh, sản xuất rượu. Chủ cơ sở giữ 8 bình rượu và không được phân phối, chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Y tế cho biết thêm, Sở chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc rượu và thu thập mẫu gửi về Viện Y tế công cộng để kiểm nghiệm các chỉ tiêu nghi ngờ gây ngộ độc. Bệnh viện Vũng Tàu tiếp tục tập trung điều trị cho các bệnh nhân sớm ổn định sức khỏe.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM