Phụ nữ Long Hải lan tỏa lối sống xanh

Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN TT.Long Hải (huyện Long Điền) có nhiều cách làm, mô hình hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tạo cảnh quan đẹp, môi trường sống trong lành.

Hội viên phụ nữ KP.Hải Hà 1 hình thành thói quen quét dọn, thu gom rác thải ở rãnh thoát nước đi qua các hộ gia đình.

Khơi thông mương thoát nước

Mỗi tháng 2 lần, chị Trần Thị Hồng Nhung, Chi hội trưởng phụ nữ KP.Hải Hà 1 và các hội viên trong khu phố tranh thủ ngày cuối tuần cùng quét dọn, nạo vét, thu gom rác thải mương thoát nước đi qua các hộ gia đình ở tổ 4, 5, 8. Việc làm này được chị em duy trì thường xuyên hơn 3 năm nay, với 20 hội viên tham gia.

Chị Hồng Nhung cho biết, trước nhà các hộ dân có mương thoát nước sinh hoạt, thường xuyên bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Do rác làm tắc nghẽn nên vào mùa mưa, nước thoát không kịp, tràn lên đường đi. Vì vậy, chị đã xây dựng và thực hiện mô hình “Phụ nữ vét mương”, thu hút nhiều hội viên tham gia. Đến nay, mô hình đã lan tỏa, hình thành được ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường ở cộng đồng.

Mỗi khi thấy có rác thải, nước ứ đọng, chị em tự giác nạo vét, dọn dẹp và đổ rác đúng nơi quy định. Chi hội Phụ nữ KP.Hải Hà 1 còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để lót gạch tại các chỗ sình lầy, đường đất để người dân đi lại được thuận lợi hơn. “Mô hình “Phụ nữ vét mương” đã góp phần giữ gìn đường phố sạch sẽ, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người dân”, chị Hồng Nhung cho hay.

Đoạn đường 3/2 ở KP.Hải An dài khoảng 500m, nhưng có một số đống rác tự phát do người dân ở những nơi khác mang đến đổ, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Nhiều lần, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia dọn dẹp nhưng tình trạng trên vẫn không được giải quyết dứt điểm. Từ thực tế đó, tháng 11/2024, Chi hội Phụ nữ KP.Hải An vận động hội viên, nhà hảo tâm kinh phí lắp đặt 3 camera tại các vị trí đổ rác tự phát. Qua các camera này, chi hội đã phát hiện một trường hợp từ nơi khác đến đổ rác tại điểm tự phát 3 lần trong chưa đầy 1 tháng. Chi hội đã cung cấp chứng cứ, đề nghị UBND TT.Long Hải xử phạt trường hợp này.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Chi hội trưởng Phụ nữ KP.Hải An cho hay, việc lắp camera không chỉ giúp giám sát, phát hiện, xử lý các trường hợp đổ rác sai quy định; qua đó còn tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người dân có trách nhiệm bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi. Từ khi có camera đã giảm được tình trạng người dân đổ rác bừa bãi.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả

Theo Hội LHPN TT.Long Hải, trong những năm qua, hội luôn đưa công tác bảo vệ môi trường vào nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Thông qua đó, hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chung tay bảo vệ và làm sạch môi trường sống ở khu dân cư. Hội xây dựng các mô hình, cách làm phù hợp với thực tế, có tính lan tỏa, thu hút nhiều người dân tham gia.

Năm 2024, Hội LHPN TT.Long Hải đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo về vệ sinh môi trường. Điển hình như mô hình “Vận động mỗi hội viên thực hiện 1 thùng rác trước nhà”, đến nay có hơn 6.900 gia đình hội viên có thùng rác; mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu vệ sinh môi trường” tại Chi hội Phụ nữ KP.Hải Bình đã vận động nhà hảo tâm ủng hộ 123 thùng rác, trị giá hơn 45 triệu đồng; vận động lắp 7 camera an ninh tại các khu vực công cộng có bãi rác tự phát, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp bỏ rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Hội LHPN TT.Long Hải còn tiếp tục nhân rộng các mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường hiệu quả tại cộng đồng. Trong đó, hội đã nhân rộng tới tất cả 12 chi hội, với 336 hội viên thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Hội duy trì 15 mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” trên địa bàn; 2 mô hình tuyến đường hoa. Đồng thời, hội còn vận động hộ gia đình cam kết bỏ rác đúng quy định, với 6.855 hộ đăng ký.

Bà Phan Thị Diễm Thi, Chủ tịch Hội LHPN TT.Long Hải cho biết, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ, hội còn thực hiện các hoạt động làm cỏ, quét dọn, khơi thông cống rãnh làm cho đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Tổ chức trồng hoa xung quanh khuôn viên nhà, trụ sở làm việc và tại các công viên cây xanh trên địa bàn các khu phố, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

“Các mô hình, hoạt động nói trên đã góp phần bảo vệ, giữ gìn môi trường sống trong lành, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời góp phần thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương”, bà Thi nói thêm.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM