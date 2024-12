Huyện Long Điền: Nhiều mô hình hay trong cải cách hành chính

Thông qua các mô hình hay, thực hiện các khâu đột phá trong cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số, chính quyền các cấp tại huyện Long Điền đã mang đến sự phấn khởi và hài lòng cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Bốn (ấp An Bình, xã An Ngãi, huyện Long Điền) được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND xã An Ngãi.

Người dân hài lòng

Ông Nguyễn Văn Bốn (65 tuổi, ngụ ấp An Bình, xã An Ngãi, huyện Long Điền) đến Bộ phận Một cửa UBND xã An Ngãi làm thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tư pháp hộ tịch. Ông được công chức xã đón tiếp niềm nở, tận tình hướng dẫn. Chỉ sau 30 phút, hồ sơ của ông đã được giải quyết xong.

“Cán bộ, công chức đều niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn, nên tôi thực hiện thủ tục nhanh chóng. Hồ sơ được trả trong ngày”, ông Nguyễn Văn Bốn chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu Trâm, Chủ tịch UBND xã An Ngãi, cho biết: “Năm 2024, xã An Ngãi đã xây dựng và thực hiện mô hình “2 đạt: đạt tỷ lệ giải quyết TTHC sớm hẹn cao; đạt tỷ lệ hài lòng của cá nhân, tổ chức cao”. Đến cuối tháng 10/2024, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tại UBND xã An Ngãi đạt 99,6%; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của bộ máy chính quyền đạt 100%”.

Tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Long Điền, anh Nguyễn Văn Hải (thị trấn Long Điền) đến làm thủ tục cấp giấy chứng nhận độc thân. Anh chăm chú theo dõi video hướng dẫn kê khai mẫu đơn TTHC trên màn hình tivi đặt tại đây.

Sau khi xem video, anh đã nắm được quy trình và dễ dàng thao tác trên điện thoại thông minh. Hồ sơ của anh được xử lý thuận lợi. Anh cũng đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. “Thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức đi lại”, anh Hải nói.

Đây là một phần của mô hình “Xây dựng video hướng dẫn kê khai mẫu đơn thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Long Điền”, được triển khai từ ngày 14/6/2024. Hình thức tuyên truyền này giúp người dân nắm bắt lợi ích, hiệu quả của các giải pháp trong giao dịch TTHC, góp phần nâng cao chất lượng CCHC trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND huyện Long Điền còn triển khai nhiều mô hình CCHC khác, như: Giải quyết hồ sơ trước hạn từ 50-60% cho người dân khi thực hiện TTHC đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại UBND huyện; Giải quyết hồ sơ TTHC trước và đúng hẹn đạt từ 99% trở lên; Thực hiện thanh toán trực tuyến đạt chỉ tiêu cấp trên giao; Đăng ký dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR code tại UBND xã An Nhứt; Giảm thời gian chờ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ ở UBND xã Tam Phước…

Tập trung thực hiện các khâu đột phá

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền, cho biết: Song song với các mô hình hay và cách làm sáng tạo, UBND huyện đã hoàn thành khâu đột phá năm 2024 về chuyển đổi số. Đến nay, có 28.039/99.773 người trưởng thành sinh sống trên địa bàn huyện có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân, đạt tỷ lệ 28,1% (vượt chỉ tiêu đề ra 8,1%). 100% trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn trên địa bàn được dán nhãn tín nhiệm mạng.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn thuộc thẩm quyền UBND huyện đạt 99,89%. Huyện cũng đã thành lập 50 tổ công nghệ số cộng đồng với 419 thành viên và triển khai 12 mô hình thực hiện Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn 2030.

Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa được đầu tư đầy đủ trang thiết bị như: máy tính, máy in, máy scan, camera… phục vụ người dân thực hiện TTHC. Ngoài ra, UBND huyện cũng bố trí bàn, máy tính và máy scan để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Ấn tượng nhất là thái độ niềm nở, hướng dẫn tận tình của cán bộ, công chức đối với người dân. Trong tháng 11/2024, Bộ phận Một cửa UBND huyện đã ghi nhận 210 ý kiến của người dân, doanh nghiệp qua phiếu thăm dò, trong đó 100% ý kiến hài lòng.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG