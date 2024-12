Chủ quán thịt chó tử vong vì bệnh dại

Bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết, một bệnh nhân bị bệnh dại do chó cắn đã tử vong vào trưa 19/12.

Bệnh nhân là ông N.V.B (SN 1991, ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Ông làm nghề giết mổ và bán quán nhậu thịt chó, mèo. Cách đây 3 ngày, bệnh nhân mệt, khó thở nên gia đình đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh dại. Sau đó, bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, được lấy mẫu xét nghiệm vi rút dại và chẩn đoán mắc bệnh dại.

Ngày 18/12, ca bệnh xin xuất viện về nhà. Sáng ngày 19/12, bệnh nhân lên cơn dại, gia đình đưa đến Bệnh viện Bà Rịa nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích động mạnh, sùi bọt mép, run giật các cơ toàn thân.

Bác sĩ cho bệnh nhân dùng thuốc an thần liên tục nên người bệnh nằm yên. Đến hơn 11 giờ, bệnh nhân co giật từng cơn. Bác sĩ cho dùng thuốc an thần nhưng không cải thiện. Gia đình xin đưa bệnh nhân về, tuy nhiên chưa kịp rời khỏi Bệnh viện Bà Rịa thì bệnh nhân đã tử vong.

Khi bị chó, mèo cào. cắn, người dân cần đến các cơ sở y tế để tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại. Ảnh chỉ có tính minh họa.

Như vậy, chưa đầy một tháng, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trước đó là bệnh nhân V.T.T.D., (SN 1971, ở phường Long Tâm, TP.Bà Rịa), tử vong ngày 25/11. Cả hai ca này đều do chó, mèo cắn nhưng chủ quan, không tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại.

Ngành y tế khuyến cáo, khi đã lên cơn dại, 100% người bệnh sẽ từ vong. Vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh dại. Người nuôi chó, mèo cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y; không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm; không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo.

Người dân khi bị chó, mèo cắn, cào phải đi tiêm vắc xin phòng sớm và đầy đủ các mũi tiêm theo chỉ dẫn của bác sĩ; đồng thời cần phải thực hiện nghiêm ngặt việc xử lý vết thương, khám và điều trị dự phòng tại cơ sở y tế.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM