Cách phòng ngừa tóc bạc sớm

Hỏi: Tôi mới 27 tuổi nhưng tóc đã bạc gần hết. Mong bác sĩ cho biết đó có phải là do máu xấu không, hay tôi bị bệnh gì và cách điều trị như thế nào?



Trả lời: Ngoại trừ các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, còn lại người châu Phi, Á châu nói chung và Việt Nam nói riêng, tóc người đều có màu đen, quyết định bởi sắc tố melamin, chủ yếu gồm các tế bào melanocyte, keratinocyte có trong nang tóc, sinh ra bởi sự kết hợp giữa phenylalanine, keratin và tyrosine trong cơ thể.

Tóc bạc không phải vì “máu xấu” mà là khi chúng ta bước qua tuổi 40, tóc bắt đầu có những sợi bạc nhưng tóc bạc vẫn có thể xuất hiện sớm hơn, thậm chí ở ngưới mới 20 tuổi mà nguyên nhân là vì một lý do nào đó, cơ thể ngừng sản xuất melamin, hoặc do chức năng của albunmin bị rối loạn, hoặc do quá trình tích tụ chất hydrogen peroxide có ở trong tóc, phá hủy melanin khiến tóc bạc sớm. Nó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến “máu xấu” hay “máu tốt”.



Các yếu tố dẫn đến tóc bạc sớm: Một là cuộc sống thường xuyên gặp phải những căng thẳng quá mức, dẫn đến hệ thần kinh giao cảm sản xuất ra các noradrenaline khiến melanin tách ra khỏi nang tóc. Hai là nghiện thuốc lá, chất nicotin có trong thuốc lá khi hút vào sẽ khiến lượng melanin trong nang tóc suy giảm. Ba là di truyền, nếu trong gia đình có bố mẹ hoặc ông bà bị bạc tóc sớm thì con cái cũng có thể bị tóc bạc sớm. Bốn là chế độ dinh dưỡng không hợp lý, dẫn đến sự tổng hợp melanin suy giảm.

Năm là sử dụng những loại dầu gội đầu có thành phần hóa chất phá hủy melanin và sáu là do bệnh lý, chẳng hạn như rối loạn tuyến yên, rối loạn tuyến giáp, bệnh bạch biến, thiếu máu mãn tính hoặc phải sử dụng thuốc kháng sinh dài ngày trong việc điều trị bệnh lao, sử dụng hóa trị, xạ trị trong bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, thường xuyên ra ngoài trời nắng nhưng không đội nón cũng có thể làm cho tóc bạc vì tia cực tím, tia tử ngoại có trong ánh nắng mặt trời sẽ khiến việc tổng hợp melanin khó khăn hơn.

Điều trị tóc bạc sớm: Cho đến nay, y học vẫn chưa có bất kỳ một phương pháp nào ngăn được vấn đề tóc bạc sớm. Vì thế, chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian bạc tóc bằng cách ngủ đủ giấc mỗi ngày, ít nhất là 8 tiếng ở những người dưới 20 tuổi, từ 6 đến 7 tiếng ở người trên 40 tuổi, hạn chế lo âu, buồn phiền, bực tức, chế độ ăn uống cần bổ sung các vitamin cần thiết để nuôi dưỡng mái tóc như vitamin B5, vitamin B12, vitamin A, vitamin C và vitamin E cùng acid folic hoặc riboflavin.

Không nên lạm dụng thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn tóc, thuốc duỗi tóc, che chắn mái tóc nếu phải ra ngoài trời nắng, bỏ thuốc lá, thuốc lào. Khi tóc đã bị bạc, hạn chế việc nhổ tóc bạc vì nó sẽ phá hủy nang tóc. Bên cạnh đó, có thể sử dụng những loại dược liệu có khả năng cải thiện việc sản sinh melanin như hà thủ ô, đậu đen, vừng (mè) đen hoặc các loại lúa mạch bằng cách ăn hoặc nấu nước uống…

Bs TRẦN VĂN PHƯƠNG