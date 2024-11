Vụ cháy kinh hoàng cướp sinh mạng 2 chị em

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, khoảng 3 giờ 40 ngày 6/11 lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) và Đội Cảnh sát PCCC (Công an TP.Vũng Tàu) sau khi nhận được tin báo cháy căn nhà trong hẻm 136 Bạch Đằng (phường 5, TP.Vũng Tàu) đã huy động 10 xe chữa cháy cùng gần 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác dập lửa. Khi lực lượng đến nơi, đám cháy đã bao trùm căn nhà cấp 4. Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai đội hình trinh sát tìm kiếm cứu nạn các khu vực trong căn nhà, tổ chức lực lượng phá cửa chính, đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, chống cháy lan và dập tắt đám cháy. Quá trình trinh sát, lực lượng công an phát hiện 2 người tử vong (nghi do ngạt khói) tại phòng ngủ phía bên trong trên gác của căn nhà. Các lực lượng, phương tiện đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đưa 2 nạn nhân ra ngoài. Đến khoảng 4h40 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hai nạn nhân trong nhà đã tử vong gồm em T.B.L. (SN 2016) và em T.B.K. (SN 2008). Người nhà nạn nhân cho biết, vụ cháy phát ra từ khu vực sạc xe đạp điện. Thời điểm xảy ra cháy trong căn nhà có 7 người, 5 người thoát được ra ngoài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.