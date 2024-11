Tăng cường phòng, chống đuối nước với học sinh

Sở GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường phòng, chống đuối nước đối với HS tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức chương trình phát động phong trào tập bơi, vận động HS tích cực tập luyện các môn thể thao, đặc biệt là môn bơi và rèn luyện kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng bơi cứu đuối an toàn.

Đặc biệt, cần tăng cường giáo dục, trang bị cho HS kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích thông qua các hoạt động giáo dục về kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa như: kỹ năng an toàn trong môi trường nước, trong thiên tai, bão lũ; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kỹ năng an toàn khi tham gia các hoạt động trong và ngoài trường học...

HẢI BÌNH